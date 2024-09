Europäische Tier-1-Breitbandbetreiber sind Vorreiter bei der Einführung von Wi-Fi 7 und 10G-PON

HSINCHU, 30. September 2024 /PRNewswire/ – MediaTek, eines der weltweit größten Unternehmen für fabriklose IC-Entwicklung, kündigt in Zusammenarbeit mit seiner Tochtergesellschaft Airoha Technology (AIROHA), die über mehr als 20 Jahre globale Erfahrung in der Entwicklung von Festnetz-Breitband-ICs verfügt, die branchenweit umfassendste und leistungsstärkste Wi-Fi-7- und 10G-PON-Plattformlösung an, die weltweit von Breitbanddienstanbietern genutzt wird.

MediaTek und AIROHA Chips werden von führenden Telekommunikationsunternehmen in Europa für die Einführung von Wi-Fi 7-fähigen 10G-PON-Diensten im Jahr 2025 übernommen

Europäische Tier-1-Breitbandbetreiber werden bis 2025 schrittweise Dienste für Endverbraucher vermarkten

In den letzten drei Jahren wurden MediaTek und AIROHA nacheinander von vielen Tier-1 Service Providern ausgewählt, die weltweit über 30 Projekte mit Wi-Fi 7 mit 10G-PON Technologie-Lösung realisiert haben. Es wird erwartet, dass mehrere dieser Projekte die abschließenden Tests bei Tier-1-Diensteanbietern in Europa bestehen werden und Anfang 2025 den kommerziellen Betrieb aufnehmen werden. Darüber hinaus haben sich MediaTek und AIROHA mit zahlreichen globalen ODM/OEM-Partnern zusammengetan, um zuverlässige und vollständig integrierte Lösungen anzubieten, die kleinen und mittelgroßen Breitbandanbietern helfen, ihre Dienste schnell auf den Markt zu bringen.

Die Wi-Fi 7- und 10G-PON-Lösungen von MediaTek und AIROHA unterstützen eine Vielzahl gängiger Software-Betriebssysteme und Entwicklungsumgebungen, darunter prplOS, RDK-B, OpenWrt und OpenSync. Dies ermöglicht es Dienstleistern, ihre Ziele in Bezug auf Softwareanpassung und Produktdifferenzierung zu erreichen. Als Reaktion auf den jüngsten Anstieg der Strompreise, den die Verbraucher zu spüren bekommen, verfügen die Lösungen von MediaTek und AIROHA über eine intelligente Adaptive Voltage Scaling (AVS)-Technologie, die durch eine dynamische Reduzierung des Stromverbrauchs des Systems erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Diese Fähigkeit ermöglicht es den Dienstleistern auch, ihrer Verpflichtung zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes und zum Umweltschutz nachzukommen. Unsere Lösung wurde bereits von führenden europäischen Dienstleistern als der Chip mit dem niedrigsten Stromverbrauch und der höchsten Energieeffizienz in seiner Klasse anerkannt.

Einheitliche Architektur senkt Betriebskosten erheblich und beschleunigt die Einführung neuer Märkte

Die Plattform von MediaTek und AIROHA geht über Chips hinaus und bietet eine komplette Software- und Hardwarelösung mit außergewöhnlicher Entwicklungsflexibilität und Erweiterbarkeit. Die Plattform reduziert die Komplexität des Designs, die Wartung und den Kundensupport für die Betreiber. Darüber hinaus beschleunigt diese gemeinsame Lösung auch die Markteinführung und die Bereitstellung von Diensten. Dies ist besonders wichtig, da Dienstleistungsanbieter expandieren und über alle ihre Betriebsregionen hinweg skalieren können, indem sie eine einzelne Lösung verwenden, die den Anforderungen der Marktexpansion auf verschiedenen Kontinenten gerecht wird.

Die MediaTek Group kann sich einer Vielzahl von langjährigen Kunden rühmen, die zum Teil seit über 20 Jahren in verschiedenen Technologiebereichen tätig sind. Die iterative Anreicherung der Technologie in diesen Bereichen beruht vollständig auf dauerhaften Wertpartnerschaften mit unseren Kunden. Unser ständiges Bestreben ist es, unsere führenden Chipdesign-Fähigkeiten in einen Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden umzuwandeln, wobei deren Markterfolge als unser langfristiges Versprechen dienen.

MediaTek und Airoha Technology werden gemeinsam an der Network X 2024 teilnehmen, die vom 8. bis 10. Oktober 2024 auf der Paris Expo Porte de Versailles in Frankreich stattfindet. Sie finden uns am Stand D2. Wir laden Sie ein, https://www.airoha.com/group zu besuchen, um weitere Informationen zu erhalten oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um ein Treffen zu vereinbaren.

