Autobauer vorbörslich von Gewinnwarnungen belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei ihrer Erholung bekommen die Automobilaktien am Montag vorbörslich einen Dämpfer wegen erneuter Gewinnwarnungen. Volkswagen -Konzernchef Oliver Blume musste am Freitag nach Börsenschluss die Gewinnaussichten schon wieder kappen, weil das Unternehmen dieses Jahr doch nicht so viele Autos verkaufen wird wie einst erhofft. Vorbörslich sank der Kurs auf der Plattform Tradegate um fast zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Das Ausmaß der Prognosesenkung sei zwar deutlich, schrieb der Berenberg-Analyst Romain Gourvil in einem Kommentar. Nach den Warnungen, die es schon von BMW und Mercedes-Benz gab, äußerten sich einige Experten aber dahingehend, dass die Nachricht an sich eher wenig überraschend gekommen sei. Anders als bei BMW erschienen die Gründe bei Volkswagen und Mercedes-Benz aber eher absatz- und marktbedingt, erwähnte Stephen Reitman von Bernstein Research.