SIFI gibt die Erteilung des Patents auf Polihexanid für Europa und die Markteinführung von AKANTIOR in Deutschland bekannt

• AKANTIOR ist in Deutschland ab 1. Oktober erhältlich.

CATANIA, Italien, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- SIFI, ein führendes internationales Unternehmen der Augenheilkunde, gab bekannt, dass es vom Europäischen Patentamt („EPO") einen Zulassungsbescheid für EP4216966 erhalten hat. Das neu erteilte Patent mit dem Titel „Formulierung auf der Basis von Polyhexamethylen-Biguanid zur Verwendung bei der Behandlung von Acanthamöben-Keratitis und/oder Pilzinfektionen" („Patent"), bezieht sich auf die neuartige Formulierung von Polihexanid in hoher Konzentration, das Herstellungsverfahren und das Verabreichungsschema zur Behandlung von Acanthamoeba-Keratitis („AK") und Pilzkeratitis („FK").

Das Patent wurde bereits 2022 in Italien (IT102020000027155) und Anfang dieses Jahres in eurasischen Ländern (EA047258) erteilt. SIFI strebt einen weltweiten Schutz des geistigen Eigentums durch zusätzliche Patentanmeldungen an, unter anderem in den USA, Kanada, Mexiko, Südkorea, Indien, Australien, Japan und China.

Die Patenterteilung folgt auf die Ergebnisse der klinischen Phase-3-Studie von SIFI, in der AKANTIOR (Polihexanid 0,08%) eine 86%ige klinische Heilungsrate bei AK mit einer durchschnittlichen Heilungsdauer von etwa 4 Monaten zeigte. Das Patent umfasst auch das neuartige Dosierungsschema von 16 Tropfen/Tag für die ersten 5 Tage, 8 Tropfen/Tag für die folgenden 7 Tage, 6 Tropfen/Tag für die folgenden 7 Tage und 4 Tropfen/Tag bis zur klinischen Besserung. Das bewährte Dosierungsschema stellt auch eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität der Patienten dar, da es in der anfänglichen und intensivsten Phase der Behandlung nur die Verabreichung eines einzigen Arzneimittels am Tag ermöglicht, im Vergleich zur 24-stündigen Verabreichung von bis zu drei nicht zugelassenen oder nicht genehmigten Medikamenten, die bisher als beste unterstützende Behandlung eingesetzt wurden.