Das Momentum nach oben hält an!

Delivery Hero ist weltweit an der Etablierung von Zustelldiensten beteiligt. Aktuell weckt insbesondere die Aussicht auf einen Börsengang der stark wachsenden Nahost- und Nordafrika-Marke Talabat das Interesse der Investoren. Das Analysehaus Bernstein hat kürzlich auch die Erfolge der Tochterfirma Baemin in Südkorea positiv hervorgehoben. Diese hat durch ein neues Kundenmodell ein einzigartiges Leistungspaket entwickelt, das sich von dem des Konkurrenten Coupang abhebt. Die Folge sei eine beträchtliche Anzahl neuer Mitglieder, die die Markterwartung übertreffe. Annick Maas und ihr Team bei Bernstein prognostizieren, dass der hochentwickelte Markt in Südkorea sich zu einem Duopol entwickelt. Delivery Hero wird verstärkt auf das lukrative und vielversprechende Geschäft in Korea fokussieren und gleichzeitig die defizitären Aktivitäten in ganz Asien optimieren.

