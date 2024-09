China-Aktien explodieren: Ist das der Beginn eines neuen Bullenmarktes?

"Die Geschwindigkeit der Erholung spiegelt deutlich wider, wie überverkauft der Markt war", erklärte Charu Chanana, globaler Marktstratege bei Saxo Markets, gegenüber Bloomberg. Insbesondere die Lockerung von Vorschriften in großen Städten wie Shanghai und Shenzhen, die den Kauf von Immobilien erleichtern sollen, sowie Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbank haben das Vertrauen der Anleger wiederbelebt.

Chinesische Aktien haben ihre bemerkenswerte Rallye am Montag fortgesetzt und befinden sich auf Kurs, die beste monatliche Performance seit fast einem Jahrzehnt zu verzeichnen. Angetrieben wird die Rallye durch eine Serie umfassender Konjunkturmaßnahmen, darunter Zinssenkungen und die Lockerung der Hypothekenvorschriften.

Die Transaktionen an den großen chinesischen Börsen stiegen im Morgenhandel am Montag auf über 1,6 Billionen Yuan und übertrafen damit das gesamte Handelsvolumen vom Freitag – ein Zeichen für das starke Interesse der Investoren.

Der CSI 300 Index, der die Kursentwicklung an den beiden größten Börsen Festland-Chinas, Shanghai und Shenzhen, abbildet, schnellte am Montag um 8,4 Prozent hoch – der stärkste Anstieg seit 2015. Seit Mitte September hat der Index über 20 Prozent zugelegt und nähert sich damit einem technischen Bullenmarkt.

"Es scheint, als hätte die Regierung diesmal ernsthaft eine Wende in ihrer Politik eingeläutet, um den langanhaltenden Gegenwind der letzten drei Jahre zu bekämpfen", sagte David Chao von Invesco Asset Management.

Die Maßnahmen Pekings, um das angeschlagene Immobiliensegment zu stützen, trugen ebenfalls zur Erholung bei. Aktien von Immobilienentwicklern stiegen um bis zu 14 Prozent, während chinesische Staatsanleihen weiter an Wert verloren, da Anleger in risikoreichere Anlagen umschichteten. Kenny Ng von China Everbright Securities erklärte: "Der Markt ist immer noch überrascht über das Ausmaß der politischen Unterstützung, und die Dynamik hält an."

Die aktuellen Entwicklungen könnten der Auftakt zu einem nachhaltigeren Aufwärtstrend sein, insbesondere wenn Peking die wirtschaftlichen Risiken erfolgreich mit weiterem Stimulus bekämpft. Eli Lee von der Bank of Singapore merkte gegenüber Reuters an: "China hat möglicherweise seinen 'Whatever-it-takes'-Moment erreicht."

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion