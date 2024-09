Schwärme von Drohnen Nachts fünf Stunden Luftalarm in Kiew Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht von Schwärmen russischer Kampfdrohnen angegriffen worden. Die Drohnen seien in Wellen aus verschiedenen Richtungen gekommen, teilte die Militärverwaltung der Millionenstadt auf Telegram mit. Es seien …