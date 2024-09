Goldaktien schwach

Tagesbericht vom 30.09.24



Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.665 auf 2.658 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.657 $/oz um 6 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Israel tötet Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei einem Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut. Außenministerin Annalena Baerbock wird für die Aussage: „Die Lage ist brandgefährlich. Es droht, dass diese ganze Region in die absolute Gewaltspirale reinrutscht“ heftig kritisiert. Z.B. Bild.de 30.09.24: „Politiker und Experten schockiert von Baerbock“. Die Gefahr eines Krieges der USA gegen den Iran mit der Absicht, die Kontrolle über die Ölreserven und die iranische Zentralbank zu übernehmen und die für den Dollar gefährliche Entstehung einer BRICS-Währung zu bekämpfen, wird von den Kommentatoren entweder nicht erkannt oder absichtlich verschwiegen.



Kommentar: die Möglichkeit eines Krieges der USA gegen den Iran wird akuter, vgl. Kommentar vom 06.08.24: „Durch die Ankündigung Israels, mit dem Risiko einer Eskalation gegen die Hisbollah im Libanon vorzugehen, wird die Rückversicherung des Irans zerstört und ein Krieg der USA gegen den Iran ermöglicht. Mit der Aussicht auf kollabierende westliche Finanzmärkte, dem bröckelnden Dollar und der Aussicht auf einen Wahlsieg von Donald Trump, sind die westlichen Eliten gezwungen, den Konflikt so schnell wie möglich zu eskalieren. Der Krieg ist die logische Entwicklung der ungelösten Währungs- und Finanzkrise, vgl. Vortrag „Gold und Krieg“ (Folie 39) vom 09.11.23 in München http://www.stabilitas-fonds.de/images/Vortrag_M%C3%BCnchen_November_2023.pdf, mit der Wiederholung der Aussage vom November 2022: „Am Ende wird eine Währungsreform stehen. Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und in den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten“.

