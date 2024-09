NAGA: Deutliche positive Effekte sichtbar

Nach Darstellung von SMC-Research zeigen sich bei NAGA aktuell schon deutliche positive Effekte der Fusion mit Capex.com. Das Unternehmen plant für die nächsten Jahre weitere hohe Erlöszuwächse, was SMC-Analyst Holger Steffen in seinem Bewertungsmodell so abbildet und als Basis für ein hohes Kurspotenzial sieht.

NAGA habe sich laut SMC-Research im laufenden Jahr mit Capex.com zusammengeschlossen, was sich in den Zahlen des ersten Halbjahres entsprechend bemerkbar mache. Das abgewickelte Handelsvolumen des fusionierten Unternehmens habe sich gegenüber dem Vorjahr um 69 Prozent erhöht, was ein Umsatzwachstum um 56 Prozent auf 31,5 Mio. Euro ermöglicht habe. Da das Unternehmen die Marketingausgaben wieder stark ausgeweitet habe, von 2,3 auf 11,0 Mio. Euro, habe das Halbjahres-EBITDA mit 2,5 Mio. Euro aber noch unter dem Vorjahreswert (4,8 Mio. Euro) gelegen.