VW Vz.: Gehebelte Renditechancen mit (Turbo)-Calls bei Kurserholung

Nach dem seit dem Frühjahr 2024 bei 128,60 Euro gestarteten kräftigen Kursrückgang konnte sich die VW Vz.-Aktie (ISIN: DE0007664039) von ihrem Jahrestief vom 10.9.24 bei 87,72 Euro wieder nach oben hin auf bis zu 98 Euro nach oben hin absetzen, um dann schwach bei 94,10 Euro in die neue Woche zu starten.

Obwohl die Sorgen der deutsche Automobilbauer wegen anhaltend negativer Nachrichten nicht ausgeräumt seien und der VW Konzernchef die Gewinnaussichten am Ende der vergangenen Wochen zurücknehmen musste, bekräftigten Experten auf dem aktuellen Kursniveau mit Kurszielen von bis zu 120 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die VW Vz.-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 99 Euro erholen, wo sie zuletzt am 1.8.24 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.