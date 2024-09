Stimmung in Chinas Unternehmen bleibt angeschlagen

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in Chinas Industriebetrieben bleibt angesichts der unsicheren Wirtschaftslage angeschlagen. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrieunternehmen lag im September bei 49,8 Punkten, wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Zwar stieg der wichtige Frühindikator im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte. Allerdings liegt der Wert bereits den fünften Monat in Folge unter der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, was eine schrumpfende Industrieaktivität signalisiert.

Etwa zeitgleich hat auch das Wirtschaftsmedium Caixin seinen Indikator zur Stimmung in den Industriebetrieben veröffentlicht. Dieser ist im September wieder unter die Expansionsschwelle rutschte, um 1,1 Punkte auf 49,3 Zähler. Dies ist der tiefste Wert seit 14 Monaten. Der Indikator von Caixin bildet eher die Stimmung in kleineren und mittleren Privatfirmen ab. Der offizielle Index des Statistikamtes befragt eher große und staatliche Unternehmen.