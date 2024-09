Aston Martin brechen ein - Senkt Absatz- und Gewinnausblick

LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von Aston Martin sind am Montag nach einem gekappten Absatz- und Gewinnausblick des Sportwagenbauers auf den tiefsten Stand seit Anfang August gesackt. Zuletzt notierten die Papiere der Briten 18 Prozent im Minus bei 130 Pence. Seit ihrem Rekordhoch zum Börsengang im Oktober 2018 haben sie rund 99 Prozent eingebüßt.

Für die reduzierten Jahresziele machte das Unternehmen Störungen in der Lieferkette und eine schwache Nachfrage in China verantwortlich. Vor Aston Martin haben bereits zahlreiche andere Autohersteller ihre Gewinnaussichten für das laufende Jahr gestutzt, darunter Mercedes-Benz , BMW , Porsche und Volkswagen . Am Montag strich auch der Vielmarkenkonzern Stellantis (Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo) seine Prognosen zusammen./edh/jha/