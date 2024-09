China-Rally saugt Luft aus der Wall Street-Blase!

Die Rally in China geht weiter mit extrem Kurssteigerungen - und das zieht Kapital ab von der Wall Street, an der vor allem Tech-Aktien extrem hoch bewertet sind. Mit der Bazooka aus China ändern sich nun die Kapitalströme: zuvor waren die US-Märkte "the only game in town", nun existieren plötzlich Alternativen mit viel Potential angesichts der immensen Bewertungs-Unterschiede zwischen teuren Aktien an der Wall Street und sehr günstigen chinesischen Aktien (Alibaba etc.). Ob die Bazooka aus Peking wirtschaftlich funktioniert, steht dagegen auf einem ganz anderen Blatt - zunächst ist jetzt erst einmal die Gier im Vordergrund, und US-Geldmanager können es sich schlicht nicht leisten, bei der Party nicht dabei zu sein..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte: Bullische Stimmung erreicht Maximum – Vorsicht!

2. Darum warnen Experten vor Europas paradoxer Aktien-Rallye

