Eurokurs steigt leicht zum US-Dollar vor Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1184 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1158 Dollar festgesetzt.

Am Markt warten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone. Bereits am Freitag haben Daten aus Frankreich und Spanien jeweils einen deutlichen Rückgang der Inflation im September gezeigt. Im Tagesverlauf werden die Preisdaten aus Deutschland erwartet, bevor am Dienstag die Kennzahlen für den gesamten Währungsraum auf dem Programm stehen. Erste Preisdaten aus deutschen Bundesländern machen deutlich, dass die Inflation in Deutschland im September weiter gesunken ist.

"Nach den Inflationszahlen aus Frankreich und Spanien dürfte der Markt von etwas schwächeren deutschen Preiszahlen nicht allzu überrascht sein", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Nach Einschätzung der Experten der Dekabank ist eine weitere Zinssenkung durch die EZB auf der Oktober-Sitzung "inzwischen praktisch voll eingepreist"./jkr/jsl/jha/

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1,119USD auf Forex (30. September 2024, 10:25 Uhr) gehandelt.