ANALYSE-FLASH Deutsche Bank Research hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel gesenkt Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Hensoldt zwar von 41 auf 37 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Es sei an der Zeit für mehr Optimismus, schrieb Analyst Christophe Menard in seiner am Montag …