Rheinmetall-Aktie: Alarmstufe Rot!

Das Unternehmen beziffert den Auftragswert auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Die Auslieferung ist nach einem ersten Prototypen Ende 2026 für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 vorgesehen. Über die Türme hinaus wird Rheinmetall außerdem Munition liefern, hier gibt der Konzern den Auftragswert mit einer niedrigen zweistelligen Millionensumme an.

Wie Rheinmetall am Montagmorgen bekanntgegeben hat, wollen die dänischen Streitkräfte ihre Kapazitäten im Bereich der Luftnahverteidigung ausbauen. Hierzu wird der DAX -Konzern 16 Skyranger-Türme inklusive der Fahrzeugausstattung liefern. Die Türme sollen im Anschluss auf ein von Rheinmetall nicht selbsthergestelltes Fahrzeuggestell montiert werden.

Großauftrag? Wird von Anlegern ignoriert!

Von der Meldung über einen weiteren Großauftrag kann Rheinmetall zum Wochenauftakt jedoch nicht profitieren. Die Aktie fällt um knapp 2 Prozent und damit deutlich mehr als der DAX, der unter dem Eindruck weiterer Prognosesenkungen wie denen von Porsche Holdings und Stellantis 0,6 Prozent nachgibt. Das verschärft das ohnehin bereits angeschlagene Chartbild der Aktie weiter.

Rheinmetall-Aktie vor weiterer Abwärtswelle?

Bereits in der letzten Bestandsaufnahme bei einem Kurs von 515 Euro wurde vor einem Einstieg in die Rheinmetall-Aktie gewarnt. Inzwischen hat das Papier nicht nur die 50-Tage-Linie, sondern allem Anschein nach auch die Unterstützung bei 500 Euro nachhaltig aufgegeben. Zwar dient derzeit noch die Oberkante des zeitweise nach oben verlassenen Abwärtstrendkanals als Unterstützung, ein Test der 200-Tage-Linie bei derzeit rund 464 Euro wird jedoch immer wahrscheinlicher.

Aus fundamentaler Perspektive lastet auf der Aktie, dass das Unternehmen nicht nur einer der größten Rüstungskonzerne Europas, sondern eben auch ein wichtiger Zulieferer der Automobilindustrie ist. Hier befürchten Anleger aufgrund der Absatzkrise auch bei Rheinmetall sinkende Erträge.

Fallender Keil und schwache technische Indikation belasten

Mit Blick auf die technische Indikation schlagen die bearishen Divergenzen im Relative-Stärke-Index RSI sowie im Trendstärkeindikator MACD immer stärker durch. Die konnten für die jeweiligen Hochs der Aktie keine eigenen Hochs erzielen und fielen gegen den Trend. Die Hochs in der Rheinmetall-Aktie waren somit technisch nicht unterstützt.

Erschwerend kommt aktuell die Keilbildung hinzu, für die die kurzfristige Abwärtstrendlinie sorgt. Die lässt zwar auch den Bullen noch eine Ausbruchsoption, könnte die Lage der Aktie aber weiter verschärfen, sollte der Keil nach unten aufgelöst werden. Damit stünde nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern auch die Unterstützung bei 440 Euro sowie die Abwärtstrendunterkante bei etwa 425 Euro zur Disposition, wo auch die übergeordnete Aufwärtstrendlinie verläuft.

Fazit: Noch immer rund 10 Prozent Abwärtspotenzial

Anleger, die aktuell einen Einstieg in die Rheinmetall-Aktie erwägen, sollten hiervon absehen oder zumindest vorsichtig agieren, denn die Abwärtsgefahr ist groß, insbesondere bei einem Tageschlusskurs unterhalb von 470 Euro. Neue prozyklische Kaufsignale würden sich dagegen oberhalb von 500 Euro sowie der bei etwa 513 Euro verlaufenden 50-Tage-Linie ergeben.

Rutscht die Aktie in ihren alten Abwärtstrend ab, sind in den kommenden Wochen Kurse um 430 Euro denkbar, was ein Abwärtspotenzial von etwa zehn Prozent bedeutet. Für ein solches spricht, dass der aktuelle Abwärtstrend mit einem Tages-RSI von 34 und einem Wochen-RSI von 47 noch nicht überverkauft und damit auch ein Rebound nicht zwingend nötig ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion