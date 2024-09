Peking warnt vor Nvidias Chips – Chinas Nvidia-Aktie haussiert zweistellig!

Chinesische Regulierungsbehörden haben Unternehmen davon abgeraten, Nvidias H20-Chips zu kaufen, die für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Modellen verwendet werden, wie Bloomberg am späten Freitag berichtete. Diese Politik hat eher die Form einer Empfehlung als eines direkten Verbots, da Peking vermeiden will, seine eigenen KI-Start-ups zu behindern und die Spannungen mit den USA zu verschärfen.

Die Nvidia-Aktie fiel am Freitag um bis zu 3,9 Prozent, bevor sie den Handel um 2,13 Prozent niedriger beendete, nachdem Bloomberg die Nachricht gemeldet hatte. Auch am Montag notieren die Titel mit roten Vorzeichen.

Die US-Regierung hat Nvidia im Jahr 2022 den Verkauf seiner fortschrittlichsten KI-Prozessoren an chinesische Kunden verboten, um den technologischen Fortschritt Pekings einzuschränken.

Unabhängig davon erklärte Nvidias CEO Jensen Huang am Freitag, dass er sein Bestes tue, um Kunden in China zu bedienen und dabei die Auflagen der US-Regierung einzuhalten.

"Als Erstes müssen wir alle auferlegten Richtlinien und Vorschriften einhalten", sagte er in einem Interview mit Bloomberg. Und weiter: "Und in der Zwischenzeit tun wir unser Bestes, um auf den von uns bedienten Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir haben dort viele Kunden, die auf uns angewiesen sind, und wir werden unser Bestes tun, um sie zu unterstützen."

Die chinesische Cambricon-Aktie, der größte börsennotierte Entwickler von KI-Chips, hat in Reaktion auf die Bloomberg-Meldung am Montag das maximal zulässige Plus von 20 Prozent verzeichnet. Das Unternehmen führte eine Gruppe von Chip-Firmen an, die zu den größten Gewinnern im Referenzindex CSI 300 gehörten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion