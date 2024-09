Kursverluste - Inflationsdaten im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,19 Prozent auf 134,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,16 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Anleihemarktes stehen die Verbraucherpreise aus Deutschland. Erste Daten aus einigen Bundesländern deuten auf einen erneuten Rückgang der Inflation im September hin. Die Daten für Gesamtdeutschland werden um 14 Uhr erwartet. Die Daten stützten die Anleihen jedoch nicht, da ein Rückgang erwartet wurde. Bereits in der vergangenen Woche war die Inflation in Frankreich und Spanien deutlich gefallen.