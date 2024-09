Nio erhält milliardenschwere Finanzspritze – Aktien schießen in die Höhe

Die Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers Nio erlebten am Montag einen sprunghaften Anstieg von fast 17 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung in Höhe von 13,3 Milliarden Yuan (etwa 1,69 Milliarden Euro) angekündigt hatte.

Zu den Investoren, die 3,3 Milliarden Yuan (420 Millionen Euro) in neu ausgegebene Aktien der Nio Holding – auch bekannt als Nio China – investieren, gehören unter anderem der Hefei Jianheng New Energy Automobile Investment Fund, Anhui Provincial Emerging Industry Investment und CS Capital.

Nio selbst plant, weitere 10 Milliarden Yuan (1,27 Milliarden Euro) in die chinesische Einheit zu investieren, wodurch der Anteil der Muttergesellschaft an Nio China von 92,1 auf 88,3 Prozent sinkt. Diese Transaktionen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. An der Börse in Hongkong kletterte der Aktienkurs um 16,8 Prozent auf 56,35 Hongkong-Dollar.

Analysten sehen in dieser Finanzspritze einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der kurzfristigen Liquidität des Unternehmens. "Wir glauben, dass diese neue Investition die Debatte über die Finanzierung des Unternehmens lösen und den kurzfristigen Cashflow verbessern wird", schrieb Morgan Stanley in einer Notiz.

Trotz der Herausforderungen im hart umkämpften Markt für Elektrofahrzeuge in China – darunter steigende internationale Zölle und schwankende Nachfrage – setzt Nio weiterhin auf Innovationen wie sein Batterieaustausch-Netzwerk und verstärkte Forschung im Bereich Halbleitertechnologie.

Die jüngste Kapitalerhöhung folgt auf eine ähnliche Finanzierungsrunde aus dem Jahr 2020, als regionale Investoren bereits 1 Milliarde US-Dollar in Nio investierten. Erst im Dezember hatte sich Nio zudem 2,2 Milliarden US-Dollar aus Abu Dhabi gesichert. Nio bleibt somit gut finanziert, um auch in den kommenden Jahren in einem herausfordernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Die NIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,84 % und einem Kurs von 6,59EUR auf Tradegate (30. September 2024, 11:07 Uhr) gehandelt.