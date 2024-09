MOAJ Holding investiert 30 Millionen Dollar in ein Joint Venture mit MediSun Energy, um die Probleme der Wasserknappheit und der Solenutzung in Saudi-Arabien zu lösen

Singapur (ots/PRNewswire) - MediSun Energy und MOAJ Holding freuen sich, die

Gründung von MediSun Arabia bekannt zu geben, einem Joint Venture, das

innovative Energielösungen vorantreiben und die Wasserknappheit in Saudi-Arabien

bekämpfen soll. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft wird die MOAJ

Holding 30 Mio. USD investieren, um eine hochmoderne Produktionsanlage zu

errichten und gemeinsam mit MediSun Energy ein Saudi-Sole-Management-Programm zu

entwickeln.



Das Projekt umfasst den Bau eines Produktionszentrums zur Herstellung der

WEGen-Stacks von MediSun, wichtiger Komponenten für Projekte im Bereich der

erneuerbaren Energien in der Region. Diese Anlage wird die industriellen

Kapazitäten vor Ort stärken und eine zentrale Rolle bei der Umstellung

Saudi-Arabiens auf erneuerbare Energien spielen, die mit der saudischen Vision

2030 im Einklang steht. Darüber hinaus wird die MOAJ Holding exklusiver

Vertriebspartner für die Technologien von MediSun Energy im gesamten

Golf-Kooperationsrat (GCC) sein und damit die Präsenz von MediSun im Nahen Osten

ausbauen.





Gemeinsam werden die Partner in Zusammenarbeit mit einer führenden akademischenEinrichtung, die für ihre Entsalzungsforschung bekannt ist, das Saudi BrineManagement Program anführen. Diese ehrgeizige F&E-Initiative zielt darauf ab,die ökologischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Entsalzungssole durch dieEntwicklung modernster Aufbereitungstechnologien im Einklang mit denNachhaltigkeitszielen Saudi-Arabiens zu bewältigen.Dusun Kim, CEO von MediSun Energy , kommentierte: "Dieses Joint Venture ist einwichtiger Meilenstein für MediSun Energy, da wir unsere Aktivitäten inSaudi-Arabien ausweiten. Unsere WEGen-Technologie, die die Umkehrelektrodialyse(RED) zur effizienten Umwandlung von Salzwasser in Strom nutzt, wird eineSchlüsselrolle bei der Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele Saudi-Arabiensspielen, indem sie saubere Energie erzeugt und den Verbrauch senkt. Mit MOAJ alsunserem Partner im Golf-Kooperationsrat freuen wir uns auf eine langfristigePartnerschaft, die eine bedeutende Wirkung entfaltet."S.E. Mohammed N. Al Jasser, Gründer der MOAJ Holding , fügte hinzu: "Wir freuenuns sehr über die Zusammenarbeit mit MediSun Energy in diesem transformativenJoint Venture. Unsere gemeinsame Vision zur Förderung einer nachhaltigenEnergie- und Wasserwirtschaft in Saudi-Arabien unterstreicht die Bedeutungdieser Zusammenarbeit. Die WEGen-Technologie von MediSun, die dieEnergieeffizienz steigert und gleichzeitig sauberen Strom erzeugt, steht imEinklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Region. Gemeinsam sind wir bestrebt,diese innovativen Lösungen dem breiteren Markt im Nahen Osten zur Verfügung zustellen".Dieses Joint Venture positioniert sowohl MOAJ als auch MediSun alsSchlüsselakteure bei der Bewältigung der Wasser- und Energieprobleme der Region,die mit der Vision 2030 Saudi-Arabiens für eine nachhaltige Zukunft im Einklangstehen.Über MediSun EnergyMediSun Energy ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das sich auf dieBereitstellung innovativer, sauberer Energielösungen konzentriert. DasFlaggschiff der WEGen-Technologie nutzt die osmotische Kraft, um dieEnergieeffizienz bei der Wasserentsalzung und der Erzeugung erneuerbarerEnergien zu verbessern. MediSun engagiert sich für eine kohlenstoffneutraleZukunft und bietet nachhaltige, praktische Lösungen, die mit der globalen Visionfür einen grüneren Planeten übereinstimmen.Über die MOAJ HoldingDie MOAJ Holding ist eine führende Investmentgruppe mit Schwerpunkt aufnachhaltiger Entwicklung in Schlüsselsektoren wie Energie, Technologie undInfrastruktur. Im Einklang mit der saudi-arabischen Vision 2030 investiert MOAJin transformative Projekte, die die wirtschaftliche Diversifizierung undökologische Nachhaltigkeit fördern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2516942/ARW_42403102720.jpg