SIFI gibt die Erteilung des Patents auf Polihexanid für Europa und die Markteinführung von AKANTIOR® in Deutschland bekannt

- AKANTIOR® ist in Deutschland ab 1. Oktober erhältlich.SIFI, ein führendes internationales Unternehmen der Augenheilkunde, gab bekannt,dass es vom Europäischen Patentamt ("EPO") einen Zulassungsbescheid fürEP4216966 erhalten hat. Das neu erteilte Patent mit dem Titel "Formulierung aufder Basis von Polyhexamethylen-Biguanid zur Verwendung bei der Behandlung vonAcanthamöben-Keratitis und/oder Pilzinfektionen" ("Patent"), bezieht sich aufdie neuartige Formulierung von Polihexanid in hoher Konzentration, dasHerstellungsverfahren und das Verabreichungsschema zur Behandlung vonAcanthamoeba-Keratitis ("AK") und Pilzkeratitis ("FK").Das Patent wurde bereits 2022 in Italien (IT102020000027155) und Anfang diesesJahres in eurasischen Ländern (EA047258) erteilt. SIFI strebt einen weltweitenSchutz des geistigen Eigentums durch zusätzliche Patentanmeldungen an, unteranderem in den USA, Kanada, Mexiko, Südkorea, Indien, Australien, Japan undChina.Die Patenterteilung folgt auf die Ergebnisse der klinischen Phase-3-Studie vonSIFI, in der AKANTIOR® (Polihexanid 0,08%) eine 86%ige klinische Heilungsratebei AK mit einer durchschnittlichen Heilungsdauer von etwa 4 Monaten zeigte. DasPatent umfasst auch das neuartige Dosierungsschema von 16 Tropfen/Tag für dieersten 5 Tage, 8 Tropfen/Tag für die folgenden 7 Tage, 6 Tropfen/Tag für diefolgenden 7 Tage und 4 Tropfen/Tag bis zur klinischen Besserung. Das bewährteDosierungsschema stellt auch eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualitätder Patienten dar, da es in der anfänglichen und intensivsten Phase derBehandlung nur die Verabreichung eines einzigen Arzneimittels am Tag ermöglicht,im Vergleich zur 24-stündigen Verabreichung von bis zu drei nicht zugelassenenoder nicht genehmigten Medikamenten, die bisher als beste unterstützendeBehandlung eingesetzt wurden.Nachdem die Europäische Kommission im August die Zulassung für die Behandlungvon AK erteilt hat, bringt SIFI AKANTIOR® in Deutschland auf den Markt, wo dasProdukt ab dem 1. Oktober erhältlich sein wird. Weitere europäische Märktewerden auf der Grundlage der lokalen Zeitpläne für den frühen Zugang und dieKostenerstattung folgen."Die Erteilung des europäischen Patents ist ein weiterer Beweis für dasinnovative Profil unseres Produkts für seltene infektiöse Hornhauterkrankungen,