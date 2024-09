Lars Hoppmann geschäftsführender Vorstand VITAKO und Katrin Giebel stellvertretende Geschäftsführerin (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - VITAKO, die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der KommunalenIT-Dienstleister, gibt bekannt, dass Lars Hoppmann ab dem 1. Oktober alsgeschäftsführender Vorstand für VITAKO tätig sein wird. Katrin Giebel übernimmtab dem 01. Oktober die Rolle der stellvertretenden Geschäftsführerin. LarsHoppmann, ehemals Geschäftsleiter bei Ostwestfalen-Lippe-IT, tritt seine neueFührungsrolle bei VITAKO an und bringt umfassende Expertise in den BereichenRecht, Betriebswirtschaft und öffentlich-rechtliche Themen mit. Zudem verfügt erüber wertvolle Erfahrungen aus seiner bisherigen Tätigkeit als stellvertretenderVorsitzender von VITAKO. Er wird sich darauf konzentrieren, die digitaleTransformation im öffentlichen Sektor voranzutreiben und die strategischeAusrichtung sowie Entwicklung der Bundes-Arbeitsgemeinschaft zu leiten. Sokönnen die Mitglieder von VITAKO ihre innovativen IT-Lösungen für dieDigitalisierung der Verwaltung optimal vorantreiben.In seiner neuen Rolle als Vertretung der Interessen der 59 VITAKO Mitgliederwird Lars Hoppmann die Zusammenarbeit und den Wissenstransfer innerhalb derGemeinschaft intensivieren. Gemeinsam wollen sie Schlüsselthemen wieVerwaltungsdigitalisierung, Datenmanagement und Cybersicherheit voranbringen.Dank seiner bisherigen beruflichen Stationen, die unter anderem dieStadtverwaltung Bünde und das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe(krz) umfassen, hat er sich tiefgehende Kenntnisse in Vertrieb,Projektmanagement, E-Government und Digitalisierung angeeignet. Durch seinefundierte Erfahrung und seine Vision ist Lars Hoppmann die ideale Besetzung, umdie zukünftigen Herausforderungen der digitalen Verwaltung für VITAKOerfolgreich zu meistern."Wir sind glücklich, mit Lars Hoppmann eine erfahrene, fachlich sehr versierteFührungskraft aus der kommunalen IT für VITAKO gewonnen zu haben. Seinebisherige Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender bei VITAKO beweist, dasser hervorragend zu VITAKO passt. Wir sind überzeugt, dass er maßgeblich zurWeiterentwicklung unserer Bundes-Arbeitsgemeinschaft beitragen wird." SörenKuhn, Vorstandsvorsitzender von VITAKO"Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung bei VITAKO und bin gespanntdarauf, gemeinsam mit dem Vorstand, unseren Mitgliedern, Katrin Giebel und demTeam der VITAKO-Geschäftsstelle die digitale Zukunft der Kommunalverwaltungenaktiv mitzugestalten und zu prägen. Im Bereich E-Government und digitalerInfrastruktur sehe ich großes Potenzial, um die Interessen unserer 59 Mitgliederwirkungsvoll zu vertreten und gemeinsam innovative Lösungen für die Verwaltung