So passen sich Handwerksbetriebe der Zeit an und gehen neue Wege (FOTO)

Solingen (ots) - Die steigenden Anforderungen des Marktes und derFachkräftemangel setzen Handwerksbetriebe zunehmend unter Druck. Besonders imBereich der Kundengewinnung und Fachkräfteakquise verlieren traditionelleMethoden zunehmend an Wirkung. Liborio Manciavillano, Geschäftsführer der HWSHandwerks-Schmiede GmbH, weiß, wie Handwerksbetriebe durch innovative Ansätzeund die gezielte Nutzung von Social Media neue Wege einschlagen können. Warum esfür Handwerker entscheidend ist, diesen Wandel mitzugehen, erfahren Sie imFolgenden.Der Wandel im Handwerk erfordert von vielen Betrieben mehr Flexibilität undInnovationskraft, als sie es gewohnt sind. Traditionelle Wege derKundengewinnung und Personalakquise stoßen immer häufiger an ihre Grenzen. Vorallem der Social-Media-Trend wird von vielen Handwerksbetrieben aber trotzdemnoch nicht ausreichend genutzt, obwohl genau hier große Chancen liegen.Besonders Plattformen wie Instagram bieten enormes Potenzial, um Kunden durchästhetisch ansprechende Präsentationen von Projekten zu begeistern und neueMitarbeiter zu gewinnen. Viele Handwerksbetriebe verharren jedoch in altenStrukturen und verpassen damit den Anschluss. "Das Problem ist, dass zahlreicheUnternehmen sich nicht trauen, neue Wege zu gehen", sagt Liborio Manciavillano,Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "Doch wer im heutigenWettbewerb bestehen will, muss sich anpassen. Ohne digitale Präsenz und kreativeAnsätze, etwa auf Social Media, bleibt man schnell auf der Strecke.""Mit dem richtigen Experten an ihrer Seite können sich Handwerksbetriebe aber andie Herausforderungen der heutigen Zeit anpassen und der Spirale ausAuftragsrückgang und Personalmangel entgehen", fährt er fort. LiborioManciavillano gründete 2013 seinen eigenen erfolgreichen Handwerksbetrieb undkennt die Herausforderungen der Branche daher aus erster Hand. Heute gibt erdieses Wissen an andere mittelständische Betriebe weiter, um diese auf ihrem Wegin die Zukunft zu unterstützen. Mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH begleitet erHandwerksunternehmen bei der digitalen Anpassung. Sein 12-monatiges Programmvermittelt moderne Methoden zur Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung undKundengewinnung. Das Ziel: effiziente Strukturen und Prozesse aufzubauen, dieHandwerksbetriebe langfristig wettbewerbsfähig und erfolgreich machen.Rekrutierung und Digitalisierung: Heutige Herausforderungen in derHandwerksbrancheViele Handwerksbetriebe stehen vor großen Herausforderungen, die sich aus den