BB-Legende gesellt sich zu 'Balko'

BERLIN (dpa-AFX) - Im Jahr 2000 gewann sie die zweite "Big Brother"-Staffel, rund 24 Jahre später kehrt Alida Kurras als Teilnehmerin bei "Promi Big Brother" in den berühmten TV-Container zurück. Das gab der Sender Sat.1 bekannt. "Ich wünsche mir, dass wir wie damals in meiner Staffel alle zusammen unter einem Dach leben", sagte die 47-Jährige laut Mitteilung - und meldete schon sanfte Siegesambitionen an. "Ich möchte gelassen mit den Dingen umgehen, die ich nicht ändern kann, und dann fröhlich als Letzte herausspazieren."

