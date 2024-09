DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht etwas an. Beim Ergebnis je Aktie …