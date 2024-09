Besser als Gold und Silber Kupferpreis vor Neubewertung. Aktien von Kupferproduzenten nehmen Fahrt auf Rollt die Kupferpreisrallye wieder an? Der aktuelle Preisanstieg lässt zumindest die Erinnerungen an das Frühjahr wieder wach werden. Damals haussierte der Kupferpreis in beeindruckender Art und Weise.