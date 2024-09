Trüber Wochenstart - Autowerte unter Druck

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen US-Wochenschluss und uneinheitlichen Vorgaben aus Asien sind Europas wichtigste Aktienmärkte mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Angeführt wurden die Verlierer vom sehr schwachen Automobilsektor, der unter weiteren Gewinnwarnungen litt. Damit sind die in der Vorwoche dominierenden Zinssenkungshoffnungen und die jüngsten Wirtschaftsimpulse aus China zunächst etwas in den Hintergrund gerückt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel am Mittag um 0,75 Prozent auf 5.029,34 Punkte. Außerhalb der Eurozone gab der Schweizer SMI um 0,36 Prozent auf 12.190,52 Zähler nach. Der britische FTSE 100 verlor 0,48 Prozent auf 8.281,19 Punkte.