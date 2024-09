Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand mit neuen Inhalten, Veranstaltungen und Projekten

Berlin (ots) - Über 30 Veranstaltungen, spannende Blogartikel, zwei neue

Projekte, die sich mit den Trendthemen der Cybersicherheit befassen und ein

neues Tool zur Detektion und Reaktion auf Cyberangriffe - all das präsentiert

die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand im europäischen Monat der

Cybersicherheit im Oktober.



Der Cybersicherheitsmonat ist eine Initiative, welche seit 2013 jährlich auf die

Gefahren des digitalen Raumes aufmerksam macht. Und das nicht zu Unrecht, wie

die jüngst erschienene Bitkom-Studie zur Lage der Cybersicherheit deutlich

macht: 9 von 10 Unternehmen wurden im letzten Jahr Opfer von Datendiebstahl,

Spionage oder Sabotage. Höchste Zeit also, sich mit der Thematik Cybersicherheit

im eigenen Unternehmen auseinanderzusetzen.





"Attacken aus dem Netz stellen heute das größte Risiko für die Existenz vonkleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland dar. Deshalb freut es michsehr, dass wir mit der Transferstelle Cybersicherheit kleinen und mittlerenUnternehmen kostenfreie Unterstützung für mehr Sicherheit im Netz anbietenkönnen.", so Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer Der Mittelstand. BVMW."Mit unserem Angebot im Oktober machen wir es den Unternehmen leicht, Zugang zueinem durchaus komplexen Thema zu erhalten. Unsere Veranstaltungen sind bewusstpraxisnah und auf die Realität der Unternehmen da draußen zugeschnitten.Besonders freuen wir uns aber, dass wir mit der CYBERsicher Notfallhilfe imOktober unser neuestes Tool vorstellen dürfen", ergänzt Marc Dönges, Leiter derTransferstelle Cybersicherheit.Zusätzlich werden in Zukunft ganze drei neue Projekte das Portfolio derTransferstelle Cybersicherheit ergänzen. Während bei BAKSecure die vorhandenenLernspiele weiterentwickelt und neue geschaffen werden sollen, steht bei ELITE2.0 die Erweiterung der Demonstratoren-Plattform sowie die Lerninhalte umOT-Security- und KRITIS spezifische Erlebnis-Module im Fokus. Das ProjektFIT-NIS-2 wiederum unterstützt Unternehmen bei der neuen NIS-2-Richtlinie:Mithilfe eines praktischen Tools kann hier zunächst eine Betroffenheitsprüfungdurchgeführt werden, die hieraus entstehenden Pflichten werden dann im Anschlussübersichtlich dargestellt und weitere Unterstützung angeboten.Weitere Informationen zum europäischen Monat der Cybersicherheit finden Siehier: https://transferstelle-cybersicherheit.de/Über die Transferstelle Cybersicherheit im MittelstandZiel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen undmittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-ups für eine sicheredigitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu erhöhen.Über Informations- und Qualifikationsformate, zahlreiche Veranstaltungenbundesweit, eine Detektions- und Reaktionsplattform für Cyberangriffe und einbreites Netzwerk an Partnern wollen wir das Cybersicherheitsniveau imMittelstand zu erhöhen und Unternehmen resilienter machen. Das Projekt wird vonDer Mittelstand. BVMW, dem FZI Forschungszentrum Informatik, der LeibnizUniversität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung unddem tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbHdurchgeführt.Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, derInitiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft und Digital Jetzt umfassendeUnterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmenprofitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralenAngeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium fürWirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung und stelltfinanzielle Zuschüsse bereit.