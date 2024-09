Was ist SaaS? Einfache Software-Lösungen für KMU

Zürich (ots) - localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU",

wie kleine Unternehmen die Vorteile von Software-as-a-Service (SaaS) einfach

nutzen können.



Kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) stehen oft vor der Herausforderung, ihre

Abläufe zu digitalisieren. Eine einfache Lösung dafür bietet SaaS. Doch was

genau heisst SaaS, wie funktioniert es und welche Vorteile bietet es? Das

erklärt localsearch, der führende Schweizer Marketing- und Werbepartner für KMU.





Was ist SaaS und wie funktioniert es?SaaS steht für "Software as a Service". Die Software wird direkt vom Anbieterüber eine Cloud bereitgestellt. Die Cloud ist ein Ort im Internet, wo Daten undProgramme gespeichert werden. "So muss die Software nicht auf dem eigenenComputer installiert werden, alles funktioniert online", betonen die Expertenbei http://www.localsearch.ch .Die eigentliche Software läuft auf den Servern des jeweiligen Anbieters, wirddort gewartet und aktualisiert. Dadurch sparen sich die Nutzer Download,Installation, Wartung und Updates der Software. SaaS wird oft in Form vonAbonnements angeboten, bei denen Nutzer eine monatliche oder jährliche Gebührzahlen, um die Software zu nutzen.Äussert bekannte und häufig genutzte SaaS-Anwendungen sind beispielsweise dieDropbox als Speicherdatenbank, Zoom und Slack für die Kommunikation sowie derGoogle-Workspace , um online gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten.Als Marketingexperte bietet localsearch KMU ebenfalls zahlreiche SaaS-Lösungenan: MyCOCKPIT (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mycockpit/)bietet eine digitale Möglichkeit für das Termin- und Kundenmanagement,MyLOCALINA (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mylocalina/) istein Online-Reservationssystem für Restaurants und mit MyCOMMERCE(https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mycommerce/) können Händlerohne technische Kenntnisse einfach ins Online-Geschäft einsteigen.localsearch über die Vorteile: Darum ist SaaS besonders für KMU attraktiv- Kein eigener Server oder IT-Spezialist nötig- Zugriff auf die Software von überall, auch unterwegs, wenn Internet vorhanden- Bequeme, automatische Updates durch den Anbieter- Keine hohen Anschaffungskosten, sondern flexible Preis-Modelle.- Schnelle Bereitstellung und Inbetriebnahme der SoftwareFür KMU bietet SaaS eine Möglichkeit, sich digital aufzustellen, ohne dasstechnisches Know-how oder teure Infrastrukturen erforderlich sind. localsearchunterstützt KMU dabei, digitale Lösungen wie SaaS, SEO(https://www.presseportal.de/pm/125003/5834251) , SEA(https://www.presseportal.de/pm/125003/5843206) und Online-Werbung(https://www.presseportal.de/pm/125003/5851643) in ihren Alltag zu integrieren.Über localsearchlocalsearch (https://www.presseportal.de/pm/125003/5813961) (SwisscomDirectories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim Digitalen Marketing(https://www.presseportal.de/pm/125003/5866991) unterstützt. Es bietetBuchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovativeLösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zupräsentieren und Kunden zu gewinnen.