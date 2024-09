Neuer Marktreport von mobile.de beleuchtet wichtigste Trends (FOTO)

Kleinmachnow/Berlin (ots) - Beim Autogipfel malte die deutsche Industrie eine

vornehmlich düstere Zukunft. Dabei gibt es durchaus Licht neben dem Schatten: Wo

Hersteller und Handel sich nicht einig sind, welche Fahrzeugsegmente jetzt

Konjunktur haben und welches Land die Elektromobilität in Europa bremst,

beleuchtet der neue Markreport m.Q von mobile.de.



Im Gegensatz zur Industrie blickt der deutsche Autohandel positiv in die

unmittelbare Zukunft: 81 Prozent der Gebrauchtwagenhändler erwarten eine

deutliche Verbesserung ihres Geschäfts im restlichen Jahr. Dagegen gehen 50

Prozent der befragten OEM-Mitarbeitenden von einer stabilen Marktlage aus. Auch

die Marktdaten von mobile.de stützen diese Erwartung: "Wir sehen, dass die

Anzahl der Inserate im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

gestiegen ist. Noch stärker gewachsen ist in diesem Zeitraum die Nachfrage. Das

deutet auf eine positive Entwicklung in den kommenden Monaten hin", sagt Ajay

Bhatia, CEO von mobile.de. Tatsächlich wuchs das Fahrzeuginventar auf der

Plattform um 9,1 Prozent, während die Nachfrage um 16,3 Prozent anstieg.









Besonders im Fokus steht die Mittelklasse: Kein anderes Fahrzeugsegment

verzeichnete zuletzt ein solch starkes Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Der

sogenannte Market Health Index, der Leads und Inserate ins Verhältnis setzt und

damit die Marktdynamik bewertet, zeigt für die Mittelklasse einen Wert von 109.

Zum Vergleich: Bei SUVs liegt der Index lediglich bei 46 Punkten. Der

Durchschnittswert für den Gesamtmarkt liegt bei 100.



Missverständnisse bei E-Autos: Batteriekapazität wird unterschätzt



Eine repräsentative bundesweite Umfrage im Rahmen des m.Q Reports zeigt: Jeder

Zweite schätzt die Batteriekapazität eines drei Jahre alten Elektrofahrzeugs auf

50 Prozent oder niedriger - dabei zeigen Hersteller-Tests, dass auch nach neun

Jahren noch mit Kapazitäten um die 80 Prozent zu rechnen ist. "Der Einsatz von

Batteriezertifikaten kann der Schlüssel zur Steigerung der Transparenz und

Vertrauensbildung im EV-Markt sein", betont Ajay Bhatia.



Deutschland hinkt bei E-Mobilität hinterher



Im europäischen Vergleich zeigte sich Deutschland beim Thema E-Mobilität zuletzt

wenig dynamisch: Während die Zahl der verkauften Pkw mit Elektroantrieb im

ersten Halbjahr 2024 europaweit um 1,3 Prozent anstieg, verzeichnete Deutschland

einen Rückgang um 3,3 Prozent. Dänemark, Belgien, die Niederlande, Frankreich,

Norwegen und Großbritannien trieben den Ausbau in Sachen E-Mobilität

konsequenter voran. Einen stärkeren Rückgang als Deutschland weisen im selben

Zeitraum nur Schweden und Finnland auf. Allerdings ist in Schweden bereits heute

jedes dritte Fahrzeug mit einem Elektromotor ausgestattet, hierzulande ist nur

jeder Achte mit einem Stromer unterwegs.



Alles zusammengefasst im neuen Report



Diese und weitere Themen, Daten und Einschätzungen finden sich im neuen

Marktreport m.Q - Market Intelligence & Insights von mobile.de. Beleuchtet

werden Trends, Marktbewegungen und Verbraucherpräferenzen mit einem besonderen

Fokus auf den Herausforderungen und Chancen für Fahrzeughändler und -hersteller.



Weitere Informationen und den vollständigen Report finden Sie unter

http://www.mobile.de/mq .



Pressekontakt:



mobile.de GmbH, Nils Möller, Senior Manager Communications

Albert-Einstein-Ring 26, 14532 Kleinmachnow

Tel: 0152-54802957, E-Mail: mailto:nils.moeller@adevinta.com



mobile.de GmbH, Christian Maas, Director Communications

Albert-Einstein-Ring 26, 14532 Kleinmachnow

Tel: 0151-68969124, E-Mail: mailto:christian.maas@adevinta.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/39650/5875646

OTS: mobile.de





Mittelklassewagen besonders gefragtBesonders im Fokus steht die Mittelklasse: Kein anderes Fahrzeugsegmentverzeichnete zuletzt ein solch starkes Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Dersogenannte Market Health Index, der Leads und Inserate ins Verhältnis setzt unddamit die Marktdynamik bewertet, zeigt für die Mittelklasse einen Wert von 109.Zum Vergleich: Bei SUVs liegt der Index lediglich bei 46 Punkten. DerDurchschnittswert für den Gesamtmarkt liegt bei 100.Missverständnisse bei E-Autos: Batteriekapazität wird unterschätztEine repräsentative bundesweite Umfrage im Rahmen des m.Q Reports zeigt: JederZweite schätzt die Batteriekapazität eines drei Jahre alten Elektrofahrzeugs auf50 Prozent oder niedriger - dabei zeigen Hersteller-Tests, dass auch nach neunJahren noch mit Kapazitäten um die 80 Prozent zu rechnen ist. "Der Einsatz vonBatteriezertifikaten kann der Schlüssel zur Steigerung der Transparenz undVertrauensbildung im EV-Markt sein", betont Ajay Bhatia.Deutschland hinkt bei E-Mobilität hinterherIm europäischen Vergleich zeigte sich Deutschland beim Thema E-Mobilität zuletztwenig dynamisch: Während die Zahl der verkauften Pkw mit Elektroantrieb imersten Halbjahr 2024 europaweit um 1,3 Prozent anstieg, verzeichnete Deutschlandeinen Rückgang um 3,3 Prozent. Dänemark, Belgien, die Niederlande, Frankreich,Norwegen und Großbritannien trieben den Ausbau in Sachen E-Mobilitätkonsequenter voran. Einen stärkeren Rückgang als Deutschland weisen im selbenZeitraum nur Schweden und Finnland auf. Allerdings ist in Schweden bereits heutejedes dritte Fahrzeug mit einem Elektromotor ausgestattet, hierzulande ist nurjeder Achte mit einem Stromer unterwegs.Alles zusammengefasst im neuen ReportDiese und weitere Themen, Daten und Einschätzungen finden sich im neuenMarktreport m.Q - Market Intelligence & Insights von mobile.de. Beleuchtetwerden Trends, Marktbewegungen und Verbraucherpräferenzen mit einem besonderenFokus auf den Herausforderungen und Chancen für Fahrzeughändler und -hersteller.Weitere Informationen und den vollständigen Report finden Sie unterhttp://www.mobile.de/mq .Pressekontakt:mobile.de GmbH, Nils Möller, Senior Manager CommunicationsAlbert-Einstein-Ring 26, 14532 KleinmachnowTel: 0152-54802957, E-Mail: mailto:nils.moeller@adevinta.commobile.de GmbH, Christian Maas, Director CommunicationsAlbert-Einstein-Ring 26, 14532 KleinmachnowTel: 0151-68969124, E-Mail: mailto:christian.maas@adevinta.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/39650/5875646OTS: mobile.de