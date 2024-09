Bundesverband der gewerblichen Energienutzer Deutschland e. V. (BVGE) nimmt energiepolitische Arbeit auf

Siegen (ots) - Unter dem Eindruck der Energiewende und deren Auswirkungen auf

den Wirtschaftsstandort Deutschland gründete sich im Januar dieses Jahres im

nordrheinwestfälischen Siegen der Bundesverband der gewerblichen Energienutzer

Deutschland e. V. (BVGE).



Der BVGE e. V. betreut aktuell über 2.500 Unternehmen aus allen

Wirtschaftsbereichen und Größenordnungen, vom mittelständischen Kaufmann oder

Handwerker über große Unternehmen bis hin zu energieintensiven internationalen

Konzernen.





Ziel des BVGE e. V. ist es, den Wirtschaftsstandort und damit den überGenerationen hart erarbeiteten Wohlstand in Deutschland zu sichern."Unser Wohlstand ist die Basis innerer und äußerer Sicherheit sowie des sozialenFriedens in der Gesellschaft. Energiepolitik ist Sicherheitspolitik!", so MarioBuchner, erster Vorsitzender des Verbandes."Den Wirtschaftsstandort Deutschland erhalten und den Frieden sichern können wirnur wenn wir Energie zu international wettbewerbsfähigen Preisen den Unternehmenzur Verfügung stellen.", so Buchner weiter und ergänzt: "Energiepolitisch dürfenwir physikalische und wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten nicht außer Acht lassenund realitätsfernen Ideologien unterordnen. Die Sicherung desWirtschaftsstandortes Deutschland und die gleichzeitige Bewahrung der Schöpfunghat für uns oberste energiepolitische Priorität. Wir sind der festenÜberzeugung, dass Natur- und Umweltschutz und die Schaffung attraktiverLebensräume durch moderne Energietechnologien realisierbar sein werden. Darumsetzen wir uns für eine ideologiefreie und technologieoffene Energiepolitik inDeutschland ein."Über den BVGE e. V.Neben der energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Interessensvertretunghat der Verband die Professionalisierung des Energiemanagements von Unternehmenzum Ziel. Hierzu bietet der BVGE e. V. über die von ihm beauftrage BVGEConsulting GmbH eine Bandbreite unternehmensrelevanter Dienstleistungen aus demEnergiesektor an:- Sicherstellung einer professionellen, bedarfsgerechten undunternehmensspezifischen Energieversorgung (auf nationaler oderinternationaler Ebene)- Managementberatung in allen unternehmensrelevanten Energiethemen.- Durchführung von Ausschreibungen im Energiesektor.- Außergerichtliche Interessenvertretung gegenüberEnergieversorgungsunternehmen, Netz- und Messstellenbetreibern sowie sonstigenin der Energiewirtschaft tätigen Dritten.- Überprüfung von Energieabrechnungen (Durchsetzung von Korrekturen undErstattungen, Zahlungsfreigabe).- Antragsstellung auf Stromsteuer- und Energiesteuererstattungen.- Beantragung von Beihilfen, Förderungen, Zusatzleistungen und Bescheiden.- Planung und Umsetzung von einzelnen Energieeffizienzmaßnahmen.- Implementierung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 bis zurZertifizierungsreife. Technische Umsetzung von Effizienzmaßnahmen.Pressekontakt:Bundesverband der gewerblichen Energienutzer Deutschland e. V. (BVGE)Nerzweg 557072 Siegenmailto:info@bvge.energyhttp://www.bvge.energyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/176530/5875649OTS: Bundesverband der gewerblichen Energienutzer e. V.