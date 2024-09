Alma feiert silbernes Jubiläum bei der siebten Alma Academy in Thailand

Caesarea, Israel (ots/PRNewswire) - Alma Lasers (https://almalasers.com/) , ein

Unternehmen der Sisram Medical und ein weltweit führender Anbieter von

energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, feiert in diesem Jahr

sein 25-jähriges Bestehen. Den Auftakt zu den Feierlichkeiten dieses Jubiläums

bildete die Alma Academy in Thailand, ein Weiterbildungs- und Netzwerk-Event, an

dem 340 Ärzte und Partner aus 34 Ländern teilnahmen.



Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat Alma zahlreichend lebensverändernde

ästhetische Plattformen entwickelt und auf den Markt gebracht, die für Millionen

von Menschen auf der ganzen Welt Wohlbefinden bringen und das Selbstbewusstsein

stärken.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Unternehmen, das als Anbieter energiebasierter Technologien begann, stiegschnell an die Spitze der Branche auf, revolutionierte Behandlungsparadigmen inverschiedenen ästhetischen Bereichen und setzte neue Maßstäbe im Bereich dermedizinischen Ästhetik, sowohl in Bezug auf klinische Exzellenz, als auch aufInnovationen.Heute ist Alma ein weltweit führender Anbieter in der ästhetischen Industrie,dessen Produkte in über 100 Ländern verkauft werden. Mit der Vision, Anbieternvon Behandlungen ein komplettes Portfolio an ästhetischen Behandlungen zubieten, präsentiert das Unternehmen heute die synergetischste Palette auf demMarkt, darunter preisgekrönte energiebasierte Systeme wie Laser zur dauerhaftenHaarentfernung, Radiofrequenz- und Ultraschall-Technologien für Straffung &Contouring sowie Multifunaktionale Plattformen, jedoch auch hochwertige Filler,moderne Hautanalyse-Tools, Geräte für die Heimanwendung sowie hochwertigeHautpflegeprodukte.Anlässlich dieses wichtigen Jubiläums betonte Herr Lior Dayan, CEO von AlmaLasers, während der Eröffnungszeremonie der Alma Academy: "In den vergangenen 25Jahren haben wir mit zahlreichen Kliniken weltweit zusammengearbeitet, um dasGebiet der ästhetischen Behandlungen voranzubringen und dabei stets klinischbewährte, hochwertige Lösungen zu liefern, die eine außergewöhnlichePatientenerfahrung gewährleisten. Mit Blick auf die nächsten 25 Jahre bleibtunser Auftrag unerschütterlich: Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir diesesErbe fortsetzen und Innovation und Exzellenz vorantreiben, um die Zukunft derästhetischen Industrie zu gestalten und noch mehr Menschen weltweit in ihremWohlbefinden zu unterstützen."Das Flaggschiff der Alma Academy, das zu den führenden Branchenevents in derÄsthetik zählt, ist nach Stationen wie Rhodos, Dubai und Barcelona dieses Jahrin Pattaya, Thailand gelandet. 17 Weltklasse-Experten aus der gesamten Brancheteilten hier neueste Erkenntnisse und reale Fallbeispiele aus Wissenschaft und