SPD-Bundestagsabgeordnete gegen härtere Migrationspolitik

BERLIN (dpa-AFX) - In der SPD-Bundestagsfraktion regt sich massive Kritik an den umfassenden Grenzkontrollen sowie den geplanten Verschärfungen in der Migrationspolitik. Das geht aus einer Antwort von 35 Abgeordneten der Fraktion auf einen offenen Brief hervor, in dem vor einigen Tagen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die SPD-Vertreter in der Bundesregierung und im Bundestag aufgefordert hatten, das Asylrecht zu verteidigen und Menschenrechte zu wahren.

In der Antwort der 35 Parlamentarier, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: "Wir teilen Eure Trauer, Eure Wut und Eure Zweifel angesichts des aktuellen Diskurses." Und: "Auch wir halten den Kurs, der gerade in der SPD in der Migrations- und Asylpolitik eingeschlagen wird, für falsch." Zwar sei es verständlich, dass sich viele Menschen nach dem Terroranschlag auf einem Stadtfest in Solingen im August Maßnahmen für mehr Sicherheit wünschten. Und einige geplante Reformen, etwa im Waffenrecht oder strengere Regeln, um Terrorfinanzierung zu unterbinden, seien auch sinnvoll. Gleichzeitig gelte aber: "Sicherheitspolitische Fragen dürfen nicht unzulässig mit Migrationspolitik vermischt werden."