Hybrid Power Solutions geht strategische Partnerschaft mit TEC Sales zum Ausbau der Marktpräsenz in den USA ein

Vancouver, British Columbia – 30. September 2024 / IRW-Press / – Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) („Hybrid“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von sauberen Energielösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der Firma TEC Sales, einer führenden Vertriebsagentur für die Energiespeicher-, Infrastruktur-, Elektro- und Fertigungsindustrie in den Vereinigten Staaten, eingegangen ist. Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt in den Bemühungen von Hybrid Power Solutions, seine Marktreichweite zu vergrößern und innovative Energielösungen an einen breiteren Kundenstamm zu liefern.

TEC Sales zählt 64 Vertriebsmitarbeiter, hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz im Vertrieb mit bis zu 800 Millionen $ an Jahresumsatz und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für Schlüsselsektoren. Ihr landesweites Netzwerk und ihre Branchenkenntnis machen sie zum idealen Partner für Hybrid Power Solutions, denn die Nachfrage nach nachhaltigen Energiespeicherlösungen nimmt in verschiedenen Branchen weiter zu.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit TEC Sales, einem anerkannten Marktführer in der amerikanischen Energie- und Elektrobranche. Die große Reichweite und Erfahrung der Firma werden deutlich zu unserem Wachstum beitragen, da wir unsere innovativen Energielösungen einem breiteren Publikum vorstellen können“, so Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. „Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit unserem Ziel, kritische Sektoren wie Infrastruktur und Fertigung mit skalierbaren, zuverlässigen und sauberen Energielösungen zu versorgen.“

Die wichtigsten Vorteile der Partnerschaft:

- Erhöhte Marktreichweite: Zugang zu einem landesweiten Stamm von Kunden aus verschiedenen Branchen.

- Erfahrenes Verkaufspersonal: 64 engagierte Vertriebsmitarbeiter mit umfassenden Branchenkenntnissen.

- Hocheffiziente Zusammenarbeit: Nutzung der Verkaufskraft von TEC Sales mit einem Jahresumsatz von bis zu 800 Millionen $ für eine stärkere Durchdringung des US-Marktes.

Ziel der Partnerschaft ist es, die Einführung der sauberen Energielösungen von Hybrid Power Solutions voranzutreiben, einschließlich seiner fortschrittlichen Energiespeichersysteme, die herkömmliche fossile Energiequellen in industriellen, kommerziellen und infrastrukturellen Anwendungen ersetzen sollen. Hybrid Power Solutions will mithilfe der ausgewiesenen Kompetenz von TEC Sales dem zunehmenden Bedarf an nachhaltiger Energie nachkommen und US-Unternehmen mit zuverlässigen und umweltfreundlichen Energiealternativen versorgen.