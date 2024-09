BayWa sichert sich weitere Millionen – ist das die Wende?

Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen einer umfassenderen Restrukturierung, die BayWa aufgrund gestiegener Schulden und sinkender Gewinne durchführt. Laut einer Mitteilung vom späten Sonntag rechnet das Unternehmen damit, in den kommenden Tagen die erforderlichen Unterschriften der kreditgebenden Banken zu erhalten, um die Vereinbarungen bis Ende 2024 zu verlängern.

"Damit würde es gelingen, die Finanzierung der BayWa AG bis Ende des Jahres 2024 zu sichern und die Grundlage für eine daran anschließende langfristige Finanzierunglösung bis Ende 2027 zu schaffen", teilte die BayWa in ihrer Veröffentlichung mit.

Am Montag legten sie im Xetra-Handel in der Spitze um 7,3 Prozent zu und notierten zuletzt nur noch 1,9 Prozent fester bei 13,16 Euro. In den letzten sieben Tagen konnte die Aktie damit insgesamt 20 Prozent wieder gut machen. Seit Jahresbeginn haben die Titel aber immer noch fast 57 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

Die finanzielle Lage der BayWa bleibt angespannt. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 290 Millionen Euro, was teilweise auf eine Abschreibung von 222 Millionen Euro auf das Geschäft mit erneuerbaren Energien zurückzuführen ist. Trotz der aktuellen finanziellen Herausforderungen reagierten die Aktien des Unternehmens positiv auf die Nachricht.

Die schwächelnde Weltkonjunktur und hohe Finanzierungskosten belasten das Unternehmen zusätzlich. Analysten erwarten, dass BayWa in den kommenden Jahren einen Sanierungskurs einschlagen wird.

Die Restrukturierungspläne von BayWa könnten langfristige Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Analysten wie Rene Rückert von der Baader Bank prognostizieren eine "Gesundschrumpfung" des Konzerns. Rückert empfiehlt die Aktie weiterhin mit "Zukaufen" und einem Kursziel von 16 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht das einem Potenzial von weiteren knapp 18 Prozent.

Ob die aktuellen Maßnahmen ausreichen, um BayWa aus der Krise zu führen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen, wenn das Unternehmen seine längerfristigen Finanzierungspläne umsetzt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 13,14EUR auf Tradegate (30. September 2024, 13:21 Uhr) gehandelt.