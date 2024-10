Zündet dieser DAX-Wert jetzt den Nachbrenner?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – MTU Aero Engines

Die zivile Luftfahrtindustrie befindet sich trotz voller Auftragsbücher in einer Krise. Wenngleich Airbus und Boeing, die den weltweiten Markt für Passagierflugzeuge fast vollständig unter sich ausmachen, mit Tausenden von Bestellungen über die kommenden Jahre hinweg ausgebucht sind – allein Boeing verfügt über Aufträge mit einem Wert von über 400 Milliarden US-Dollar – dominieren aktuell Lieferverzögerungen das Geschehen.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus musste vor einigen Wochen seine Produktionsprognose für dieses Jahr senken, während US-Konkurrent Boeing mit gravierenden Qualitäts- und Sicherheitsproblemen kämpft. Die Folgen dieser Entwicklungen sind in den Kursverläufen beider Aktien auf einen Blick zu erkennen.

Gegen den Trend bei den Monteuren läuft es für viele Zulieferer hingegen gut. Ein Beispiel ist der im deutschen Leitindex DAX notierte Triebwerkshersteller MTU Aero Engines, der neben Eigenentwicklung viele Turbinen in Lizenz fertigt und sowohl Airbus als auch Boeing beliefert. Darüber hinaus ist das in München beheimatete Unternehmen auch für die Militärluftfahrt ein wichtiger Lieferant und profitiert so von steigenden Rüstungsausgaben. In der Aktie könnte sich ein Ausbruch nach oben anbahnen.

MTU Aero Engines Chartsignale

Unmittelbar vor neuem Allzeithoch: Die Aktie ist nur wenige Prozent von neuen Rekordnotierungen entfernt, was ein technisches Kaufsignal bedeuten würde.

Die Aktie ist nur wenige Prozent von neuen Rekordnotierungen entfernt, was ein technisches Kaufsignal bedeuten würde. Mittelfristig starker Aufwärtstrend: MTU Aero Engines bringt dank eines mittelfristigen Aufwärtstrends viel Schwung für einen Ausbruchsversuch mit.

MTU Aero Engines bringt dank eines mittelfristigen Aufwärtstrends viel Schwung für einen Ausbruchsversuch mit. Technische Bestätigung: Die technische Indikation bestätigt den Aufschwung der Aktie und macht fortgesetzte Kursgewinne wahrscheinlich.

Die technische Indikation bestätigt den Aufschwung der Aktie und macht fortgesetzte Kursgewinne wahrscheinlich. Solide Unterstützungen: Die Anteile sind gegen größere Kursverluste gut abgesichert, was für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite sorgt.

Aktie im Aufwind, folgt jetzt der Überschallknall?

Der Corona-Crash hatte die Aktie von MTU Aero Engines hart getroffen. Als Zulieferer der Luftfahrtindustrie wurde das Unternehmen gemeinsam mit Tourismus- und Reiseaktien in Sippenhaft genommen und brach so um fast zwei Drittel ein. Zwar setzte daraufhin eine Erholung ein, die jedoch schleppend verlief und im Herbst 2022 auf eine harte Probe gestellt wurde.

Aus dieser gingen die Käufer gestärkt hervor, sodass die Aktie im vergangenen Jahr mit einem neuen Mehrjahreshoch ein erstes Ausrufzeichen setzen konnte, ehe der Aufwärtstrend noch einmal getestet wurde. Seither geht es für MTU Aero Engines in einem etwa 30 Euro breiten Trendkanal bergauf.

Neue Allzeithochs? Keine leichte Aufgabe, aber …

Mit dem Sprung über den Widerstandsbereich zwischen 245 und 250 Euro konnte im Juni ein weiteres Mehrjahreshoch und damit ein neues Kaufsignal erzielt werden. Jetzt nimmt die Aktie Anlauf in Richtung ihrer alten Rekordnotierung bei 289,10 Euro. Gelingt auch der Sprung hierüber, würde das aus der Perspektive der technischen Analyse ein starkes Kaufsignal bedeuten.

Für ein solches stehen die Käufer vor einer doppelten Herausforderung, denn neben dem durch das alte Allzeithoch markierten Horizontalwiderstand gilt es gleichzeitig die Aufwärtstrendkanaloberkante zu überwinden. Hierfür stehen die Chancen mit Blick in die technische Indikation jedoch nicht schlecht, denn sowohl der Trendstärkeindikator MACD als auch der Relative-Stärke-Index (RSI) bestätigen den Trend der Aktie und können gemeinsam mit dieser zulegen.

… der Trend stimmt und ist stark!

Im RSI ist es gegenüber den zum Jahreswechsel 2022/23 markierten Niveaus zwar zu einer bearishen Divergenz gekommen, die aber wird durch den mittelfristigen Trend, der den Kursverlauf der Aktie bestätigt, herausgefordert. Somit überwiegen die positiven Signale und sorgen für eine realistische Chance auf einen Ausbruch auf neue Allzeithochs.

Sollte dieses Vorhaben im ersten Versuch scheitern und die Aktie zurücksetzen, ist diese gut gegen größere Verluste abgesichert. Einerseits rückt die 50-Tage-Linie aktuell schnell nach und sorgt so für Sicherheit. Andererseits dürften die Aufwärtstrendunterkante sowie der ehemals als Widerstand fungierende Bereich zwischen 245 und 250 Euro nun als Unterstützungen agieren. Während also prozyklisch agierende Anleger vor allem auf einen gelungenen Ausbruch warten, könnten sich antizyklische Investoren in diesen Bereichen engagieren.

Bewertung und Analysten unterstützen höhere Kurse

Auch der Blick auf die Fundamentaldaten unterstützt höhere Kurse. Für das laufende Geschäftsjahr ist das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 bewertet, für 2025 legen Anleger das 19-Fache der erwarteten Gewinne auf den Tisch. Das liegt deutlich unter dem Niveau von 2020, damals betrug das KGV 32.

Der Analystenkonsens ist derzeit ausgewogen. Gegenwärtig vereinigt MTU Aero Engines insgesamt 20 Empfehlungen auf sich. Davon raten neun zum Kauf, acht zum Halten sowie drei zum Verkauf der Anteile.

Das derzeit höchste Kursziel sieht mit 330 Euro ein Potenzial von rund 18 Prozent. Besonders glaubwürdige Kursziele stammen aufgrund ihrer laut des Rating-Portals für Wall-Street-Analysten TipRanks großen Zuverlässigkeit und Treffersicherheit von Chloe Lemaire (Jefferies) und David Perry (JPMorgan), die den fairen Wert der Aktie bei 320 beziehungsweise 325 Euro sehen. Zu den Skeptikern gehören Christian Cohrs (Warburg Research) mit einem Kursziel von 240 Euro und Christophe Menard (Deutsche Bank) mit einem dem gegenwärtig niedrigsten Kursziele von 221 Euro.

MTU Aero Engines auf einen Blick

ISIN: DE000A0D9PT0

DE000A0D9PT0 Börsenwert: 15,1 Mrd. €

15,1 Mrd. € Dividendenrendite: 0,7 %

0,7 % KGVe 2024: 23,3

23,3 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

