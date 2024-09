Unternehmen der Schwarz Gruppe auf der Expo Real 2024 (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Zukunftsweisende Konzepte und Standorte für Expansion im Fokus

- Nachhaltigkeitszertifizierungen für Lidl in Deutschland und PreZero

- Unternehmen der Schwarz Gruppe als attraktive Arbeitgeber für alle

Karriere-Level



Flexible Filialkonzepte, Expansionsflächen und Dienstleistungen: Auf der Expo

Real 2024 erhalten Besucher vom 7. bis 9. Oktober 2024 (Halle C2, Stand 440)

Einblicke in die vielfältigen Angebote und Kooperationsmöglichkeiten mit den

Unternehmen der Schwarz Gruppe. Auf dem Career Day (Stand 4) präsentiert sich

Schwarz Immobilien Service gemeinsam mit den weiteren Unternehmen der Schwarz

Gruppe als Arbeitgeber im Immobilienbereich.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ganzheitliche Lösungen und Dienstleistungen für die ImmobilienbrancheDie Unternehmen der Schwarz Gruppe gehören zu einer der weltweit führendenHandelsgruppen und zählen zu den größten Immobilieneigentümern Deutschlands. DieHandelsunternehmen der Schwarz Gruppe, Lidl und Kaufland , spielen daher einewichtige Rolle als Bauherren, Käufer und Mieter von Expansionsflächen. AufEuropas führender Immobilienmesse präsentieren sie ihre vielfältigen Lösungenzur Nahversorgung, die sich optimal an die Bedürfnisse der Kunden und dieGegebenheiten vor Ort anpassen. Lidl veranschaulicht außerdem, wie dieHandelsgruppe als sicherer und verlässlicher Partner, egal ob Bauherr, Käuferoder Mieter, auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten fungiert. Alssolcher sucht der Lebensmitteleinzelhändler den Dialog mit Projektentwicklernund Investoren. Kaufland ist ebenfalls sowohl Bauherr als auch Mieter undverfügt als Betreiber von Fachmarktzentren oder Shoppingcentern zudem über einbreites Know-how im Bereich Centermanagement. Auf der Expo Real thematisiertKaufland darüber hinaus, wie das Unternehmen in der Zukunft dazu beitragen kann,Standorte wie Einkaufszentren zu beleben.Nachhaltigkeit steht beim Bau von neuen Rechenzentren für Schwarz Digits imMittelpunkt. Durch die Erschließung zusätzlicher Standorte trägt die IT- undDigitalsparte dem steigenden Umfang des Leistungsportfolios und der wachsendenKundenzahl für ihre digitalen Services Rechnung.Die Schwarz Produktion gibt Einblicke in die Optimierung von bestehenden und dieErrichtung neuer Produktionsstätten zur Herstellung von Eigenmarkenprodukten fürdie Handelsparten der Schwarz Gruppe. Bei der Entwicklung ihrer Werke setzt dieSchwarz Produktion auf nachhaltiges Bauen und energieeffiziente Prozesse.Wirksame Wärmedämmung, moderne Umluftsysteme, Wärmerückgewinnung aus Druckluftsowie die Nutzung von zertifiziertem Baumaterial sind dafür Beleg. Auch dieeigene Erzeugung erneuerbarer Energien beispielsweise durch großflächige