BYD: Rückruf von 97.000 E-Autos – überraschende Reaktion der Anleger!

BYD hat die chinesische Regulierungsbehörde darüber informiert, dass es fast 97.000 Elektrofahrzeuge wegen eines Herstellungsfehlers an einer Lenkungseinheit zurückruft, der zu Brandgefahr führen könnte, teilte die Marktregulierungsbehörde am Sonntag mit.

Das Unternehmen werde seine Händler bitten, eine physische Reparatur in den zurückgerufenen Fahrzeugen vorzunehmen, heißt es in der Erklärung weiter.

Dolphin und Yuan Plus waren 2023 die beiden meistverkauften Modelle von BYD, die nach Angaben des chinesischen Verbandes der Automobilhersteller insgesamt 26 Prozent der 3 Millionen im Jahr verkauften Autos ausmachten.

Der Rückruf von reinen Elektro- und Plug-in-Hybridautos ist bei BYD selten, da das chinesische Unternehmen schnell zum weltweit größten Anbieter solcher Fahrzeuge aufstieg.

Trotz dieser Nachricht hat die BYD-Aktie den Montagshandel in Hongkong mit einem Plus von 2,9 Prozent beendet. Chinesische Aktien haben zu Wochenbeginn ihre Gewinne der vergangenen Woche ausgeweitet, da die Hoffnung besteht, dass die politischen Entscheidungsträger ihre geldpolitische Unterstützung mit fiskalpolitischen Maßnahmen verbinden werden.

Wie Bloomberg berichtet, hat BYD außerdem MG von SAIC Motors als führende chinesische Marke in Europa abgelöst. Chinesische Autohersteller haben in Europa seit 18 Monaten die niedrigsten Verkaufszahlen bei Elektrofahrzeugen verzeichnet. Die Registrierungen von in China produzierten Autos auf dem Kontinent sanken um 48 Prozent, was einen Rückgang zum zweiten Mal in Folge darstellt, basierend auf Daten des Forschungsinstituts Dataforce.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion