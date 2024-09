Mitarbeiter mittleren Alters werden nicht genug wertgeschätzt / Der Schlüssel der Arbeitgeberattraktivität liegt darin, Menschen abzusichern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bornheim (ots) - Arbeitnehmer mittleren Alters werden zu häufig übersehen unddemzufolge nicht genug wertgeschätzt. Zu diesem Urteil kommt der BornheimerPersonalexperte Reiner Huthmacher, der sich insbesondere auf die ThemenMitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung konzentriert. Die öffentlicheDebatte drehe sich zu oft um die Boomer und um die Generation Z, aber zu wenigum die, die den Karren ziehen, ist er überzeugt. Wer fordert, dass Menschenlänger arbeiten, muss hier ansetzen."Alle Mitarbeiter verdienen Wertschätzung für ihre Arbeit. Und jedes Unternehmensollte darauf bedacht sein, sowohl ältere als auch jüngere Mitarbeiter zugewinnen, zu binden und für sich zu begeistern. Der Dialog der Generationen bishin zu einem Mentoringprogramm ist ein Schlüsselfaktor für den langfristigenErfolg", betont Reiner Huthmacher. Sein Unternehmen Huthmacher & Partner sorgtunter anderem mit einem Generationendialog und speziellen Benefits fürMitarbeiter dafür, dass diese sich abgesichert und wertgeschätzt fühlen."Unternehmen vergessen aber oft die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegenmittleren Alters", so der Experte. Die seien weder mit hippen Workspaces,Obstkörben und Kickertischen zu begeistern noch hätten diese schon ihrenRuhestand im Blick. Im politischen Diskurs und bei der Personalpolitik derUnternehmen komme diese Generation oft zu kurz.Wer heute Mitte 40, Anfang 50 ist, habe noch ein langes Arbeitsleben vor sichund müsse mit den Belastungen der sogenannten Sandwichgeneration leben, soHuthmacher. "Die Kinder brauchen noch Unterstützung, die Eltern wieder, Familie,Haus, anspruchsvolle Hobbies, aber auch schon die ersten gesundheitlichenThemen", so beschreibt Reiner Huthmacher die Lebenssituation dieserBeschäftigten. "Sie zahlen die meisten Steuern und Abgaben, leisten imklassischen Mittelstand nicht selten den Großteil der Wertschöpfung. Sie mitihren Wünschen und Bedürfnissen mehr in den Fokus zu nehmen, hat absolut Sinn."Huthmacher nennt hier Themen wie ein betriebliches Gesundheitsmanagement,Zusatzleistungen bei besonderen gesundheitlichen Herausforderungen oder flexibleArbeitszeitmodelle."In den kommenden zehn Jahren werden uns rund 5,4 Millionen Beschäftigte fehlen.Wir können es uns nicht leisten, alle in Rente zu schicken. KI und Technologieoder die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland allein werden es nichtlösen", macht Huthmacher deutlich, der vor allem bei kleinen und mittlerenUnternehmen zuhause ist, in denen handwerklich, körperlich oder durchpersönlichen Serviceeinsatz gearbeitet wird. "Wer länger begeistert arbeiten