Super Micro: Handel auf splitbereinigter Basis ab Dienstag!

Super Micro wird am Montag nach US-Börsenschluss einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchführen, bevor die Aktien am Dienstag auf dieser neuen Basis in den Handel kommen. Ein Aktiensplit im Verhältnis 1:10 bedeutet, dass ein Investor für jede Aktie, die er besitzt, nun 10 Aktien erhält.

Die Aktien haben jedoch nicht wie gewohnt von der Ankündigung des Splits profitiert. Vielmehr haben die Titel zwischen der Ankündigung des Splits im August und dem Handelsschluss am Freitag fast 30 Prozent an Wert verloren.