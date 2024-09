Zustand vieler Autobahnbrücken bedenklich

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Autobahnbrücken in Deutschland sind nach einer Auswertung von Bauexperten sanierungsbedürftig - und teils sogar in bedenklicher Verfassung. Bei 43 Brücken mit mehr als 50 Metern Länge sei der Zustand "ungenügend", heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Analyse der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken. Das bedeute, die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit oder beides seien erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Marode sind vor allem Brücken im Westen der Republik.

Die Politik und die Autobahngesellschaft des Bundes müssten jetzt handeln, forderte der Vorsitzende der Bundesgütegemeinschaft, Marco Götze. "Gerade bei Autobahnbrücken dürfen wir uns nicht darauf verlassen, dass das nächste Unglück so glimpflich verläuft wie der Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden." Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie mahnte mehr Geld für Investitionen an.