SMA senkt die Kosten, Berenberg senkt das Kursziel

Das Unternehmen strebt dabei Einsparungen in Höhe von etwa 150 bis 200 Millionen Euro an. Dies sei laut dem Berenberg-Analysten Lasse Stueben eine notwendige Entscheidung, um auf die herausfordernde Marktsituation zu reagieren. Der Analyst bleibt bei seiner "Halten"-Empfehlung, senkt jedoch das Kursziel auf 21 Euro.

Die schwächelnde Nachfrage in den Solarmärkten, insbesondere bei Wohn- und Gewerbekunden, und die hohen Lagerbestände in den Vertriebskanälen haben SMA Solar dazu veranlasst, ein umfassendes Restrukturierungs- und Kostensenkungsprogramm zu starten. Das Programm zielt darauf ab, die Organisation an das aktuelle Marktniveau anzupassen und Einsparungen von bis zu 200 Millionen Euro zu erzielen.