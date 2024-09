Franke erwirbt WESCO, einen Premiumanbieter für Dunstabzugshauben und Lüftungssysteme (FOTO)

Aarburg (ots) - Die Franke Gruppe übernimmt die Schweizer WESCO Gruppe und

erweitert damit ihre Kernkompetenz im Bereich der Luftqualitätstechnologie und

stärkt ihre Marktposition in der Schweiz und Deutschland.



Die Schweizer Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg hat einen Kaufvertrag zum

Erwerb von 100% der WESCO Gruppe, einem Premiumhersteller von hochwertigen

Dunstabzugshauben und Lüftungssystemen in der Schweiz und Deutschland,

abgeschlossen. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der

Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Finanzielle Details der

Transaktion werden nicht bekannt gegeben.





Die Tochtergesellschaft der WESCO Gruppe, die WESCO AG, ist ein anerkannterExperte für Dunstabzugshauben und Luftfiltration im Wohnbereich, Schulen undBüros in der Schweiz. Die berbel Ablufttechnik GmbH, die deutsche Tochter derGruppe, ist eine führende Marke für Dunstabzugshauben und Kochfeldabzüge inDeutschland. Im Geschäftsjahr 2022/2023 erwirtschaftete die WESCO Gruppe einenNettoumsatz von 97 Millionen Schweizer Franken und beschäftigte insgesamt 280Mitarbeitende.Die WESCO Gruppe wird Teil von Franke Home Solutions, einer Division der FrankeGruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen undLösungen für die private Küche.Der Erwerb der WESCO Gruppe bietet der Franke Gruppe die Möglichkeit, ihrePosition im Markt für Dunstabzugshaben zu stärken und schrittweise eine führendePosition in Deutschland und der Schweiz zu erreichen. Mit ihren Marken WESCO undberbel ist die WESCO Gruppe als Premiumanbieter auf dem Schweizer und demdeutschen Markt für Dunstabzugshauben stark vertreten und ergänzt sowie stärktFrankes Angebot sowohl geografisch als auch strategisch. Insbesondere die Markeberbel ist in Deutschland, dem grössten europäischen Markt, für ihreeinzigartigen technischen Lösungen, ihre hervorragende Verarbeitungsqualität undihr Design bekannt.Barbara Borra, President/CEO von Franke Home Solutions, kommentiert: "DieAkquisition von WESCO ist eine ideale strategische Ergänzung für uns. WESCObringt fortschrittliche Luftqualitätstechnologie sowie ein starkes Vertriebsnetzin der Schweiz und Deutschland in unser Unternehmen ein. Durch die Nutzung derglobalen Reichweite und finanziellen Stärke von Franke können wir das Wachstumvon WESCO sowohl in den traditionellen Märkten als auch internationalunterstützen. Mit WESCO haben wir ein Unternehmen gefunden, das unsere Werte inBezug auf Qualität, Technologie und Innovation teilt."Beat Ernst, Inhaber der WESCO Gruppe erklärt: "Im Rahmen einer Nachfolgeregelunghabe ich mich entschieden, mein Unternehmen an Franke zu verkaufen. Da es in