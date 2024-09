Revolutionäre Energiespeicherung durch Speiseeis (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Unilever nutzt Speiseeis in seinem Tiefkühllager in Heppenheim als Speicher,

um Energie effizienter zu nutzen.

- Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und flexiblem Energiemanagement

werden Stromverbrauch und Energiekosten erheblich gesenkt.

- Das Projekt zeigt, wie Kühllager zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen

und die Nutzung erneuerbarer Energien optimieren können.

- Unilever verfolgt seit fast zwei Jahrzehnten eine ehrgeizige

Nachhaltigkeitsstrategie und hat bereits signifikante Erfolge bei der

Reduzierung von Treibhausgasemissionen erzielt.



Unilever und das Energieberatungsunternehmen Energeering aus Mülheim an der Ruhr

verwandeln das Tiefkühllager von Heppenheim in einen riesigen Energiespeicher.

Weil Speiseeis Temperaturschwankungen im Kühllager von bis zu 4 Grad Celsius

erlaubt, ohne die Qualität zu beeinträchtigen, kann die Energiezufuhr über einen

längeren Zeitraum reduziert werden.







werden Stromverbrauch und Energiekosten in Spitzenzeiten drastisch gesenkt. Der

innovative Ansatz hat das Potenzial, über Unilever hinaus Kühllager zu einem

wichtigen Baustein der Energiewende zu machen.



Tiefkühllager als Energiespeicher: Einfache Idee, große Wirkung



Aufgrund fehlender Energiespeicher müssen Wind- und Solaranlagen oft

abgeschaltet werden, weil mehr Strom ins Netz fließt als verbraucht wird. Zu

Spitzenzeiten reicht der Strom aus erneuerbaren Energien häufig nicht aus, um

die Nachfrage zu decken, sodass Gas- und Kohlekraftwerke hochgefahren werden

müssen. Energiespeicher sind daher entscheidend für die Reduzierung von CO2 und

das Erreichen der Pariser Klimaziele.



Wenn viel Strom aus erneuerbaren Energien verfügbar ist, wird das Kühllager auf

bis zu -24 Grad heruntergekühlt. Steigen die Strompreise, weil weniger

erneuerbare Energien zur Verfügung stehen und die Nachfrage besonders hoch ist,

wird die Energiezufuhr reduziert. In dieser Zeit funktionieren Magnum, Langnese

und Co. wie eine Batterie, da über 55.000 Paletten Speiseeis die nötige

Kühltemperatur aufrechterhalten. Diese Schwankungen sind möglich, da die

Produkttemperatur im Speiseeis deutlich langsamer steigt und sinkt als die

Lufttemperatur im Lager. Die Qualität und Sicherheit der Produkte bleiben dabei

unbeeinträchtigt.



Effizienter Betrieb durch künstliche Intelligenz



Sulyiman Nekzai, Head of Customer Operations bei Unilever DACH, setzt auf eine

enge Partnerschaft mit Energeering. "Zusammen mit Energeering und dem Einsatz Seite 2 ► Seite 1 von 2



