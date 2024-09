Die Analysten heben den Daumen!

Ausbau der Gasförderung in Usbekistan!

Schon das ganze Jahr läuft die Aktie von Condor Energies (1,12 Euro; CA20676A1084) weitgehend seitwärts. Dabei hat das kanadische Unternehmen nun die Aktivitäten in Zentralasien ausgebaut. Zum einen wurden in Usbekistan im ersten Quartal Gasfelder vom staatlichen Energiekonzern übernommen. Dabei handelt es sich um produzierende Felder mit Gas und Kondensaten, die sich seit drei bis zehn Jahren im Betrieb befinden. Sie arbeiteten zuvor mit alter Sowjet-Technik und verloren jedes Jahr 20 bis 40 Prozent an Produktion. Mit moderner westlicher Technik aus Kanada wird dieser Umstand nun sukzessive behoben. Laut CEO Don Streu hat Condor Energies seit der Übernahme der Gasfelder bereits den Produktionsrückgang gestoppt. Das machte sich auch in den Zahlen bemerkbar. Im ersten Quartal betrug der Nettogewinn bereits 2,7 Mio. US-Dollar – obwohl nur im März produziert wurde. Nun will das Unternehmen die Ausbeute weiter erhöhen. Dieses Geschäft soll kontinuierlich Cashflows liefern.

LNG-Projekte in Kasachstan: Gut für die Kasse und die Umwelt!

Noch eine Nummer größer sind die Pläne von Condor Energies allerdings im Nachbarland Kasachstan. Dort will das Unternehmen in den Bereich Flüssiggas (LNG) expandieren. Dabei soll Erdgas auf -162 Grad Celsius in den geplanten Anlagen abgekühlt werden. Das Gas soll dann Diesel ersetzen, dass zum einen in Kasachstan teuer ist und zudem umweltschädlicher als Erdgas. Damit sollen dann Züge, Lkw und auch Schiffe fahren. Der Dieselanteil des Treibstoffs sinkt dann auf 30 Prozent, LNG stellt dann 70% dar. Kasachstan will ab 2028 nur noch Züge mit Wasserstoff oder Flüssiggas fahren lassen.

Condor Energies hat hier bereits die Grundlagen gelegt. Bereits im Juli hat Condor Energies dazu die erste Vereinbarung mit Partnern unterschrieben. Aktuell geht das Unternehmen davon aus, dass die erste Anlage 800.000 Liter LNG pro Jahr produzieren wird und die Produktion 2026 starten soll. Nach der Inbetriebnahme der ersten Anlage soll sofort mit dem Bau weiterer Anlagen begonnen werden. Die Kostenschätzung für die erste Anlage liegt bei 35 Mio. US-Dollar. Zur Finanzierung spricht Condor mit Banken, Private Equity-Unternehmen und anderen Finanzunternehmen. Klares Plus ist, wie CEO Streu betont, dass es sich um ein “grünes Projekt” handelt. Das mache die Verhandlungen leichter.

Seite 2 ► Seite 1 von 3