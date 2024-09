SCHOTT feiert Fertigstellung seines neuen Werkes in Malaysia (FOTO)

Mainz/Kulim, Malaysia (ots) -



- SCHOTT feiert die erfolgreiche Fertigstellung seiner hochmodernen

Produktionsanlage im malaysischen Kulim. Das neue Werk stellt eine bedeutende

Erweiterung der Produktionskapazitäten von SCHOTT in Malaysia dar und ergänzt

die langjährige Präsenz des Unternehmens in Penang, wo es bereits seit 50

Jahren tätig ist.

- Die Anlage in Kulim wird voraussichtlich rund 400 qualifizierte Arbeitsplätze

in den Bereichen Technik und Produktion schaffen.

- Der neue Standort wird die Kapazitäten von SCHOTT zur Lieferung hochwertiger

optischer Komponenten an internationale Hightech-Industrien, einschließlich

Augmented Reality (AR), erheblich ausbauen.



Der internationale Technologiekonzern SCHOTT verkündet die erfolgreicheFertigstellung seiner neuen Produktionsstätte in Kulim, Malaysia. DieserMeilenstein wurde vergangene Woche mit den SCHOTT Vorstandsmitgliedern Dr.Andrea Frenzel und Marcus Knöbel gemeinsam mit über 300 malaysischenMitarbeitern, Kunden und Vertretern der Malaysian Investment DevelopmentAuthority (MIDA) gefeiert. Der neue Standort erweitert dieProduktionskapazitäten von SCHOTT erheblich und ergänzt das bestehende Werk immalaysischen Penang, in dem SCHOTT seit 50 Jahren Spezialgläser für dieUnterhaltungselektronik, Halbleiterindustrie, Diagnostik und andereHigh-Tech-Branchen herstellt und prozessiert.Die SCHOTT Vorstandsmitglieder Dr. Andrea Frenzel und Marcus Knöbel eröffnetenden neuen Standort in einer Zeremonie, an der mehr als 300 Mitarbeiterteilnahmen. Knöbel, der vor Kurzem als CFO in den Vorstand von SCHOTT eintrat,leitete mehrere Jahre lang erfolgreich den Geschäftsbereich Advanced Optics vonSCHOTT geleitet, der maßgeblich am neuen Werk in Kulim beteiligt ist.Die neue Anlage liegt strategisch günstig in Kulim, einem pulsierendenHightech-Hub in der Nähe des SCHOTT Standorts Penang, und ist für die Produktionoptischer Komponenten bestimmt, die SCHOTT an globale Hightech-Industrien wieAugmented Reality liefert. Die hochmoderne Anlage, die in weniger als zwölfMonaten erfolgreich fertiggestellt wurde, wird die Kapazitäten von SCHOTT imBereich der optischen Präzisionsfertigung unter Einhaltung höchster Qualitäts-und Innovationsstandards erheblich steigern."Das ist ein großer Erfolg für SCHOTT", sagt Dr. Andrea Frenzel. "Vor einemhalben Jahrhundert gründete SCHOTT hier in Penang seinen ersten