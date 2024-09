Baustart für die größte Geothermieanlage in Kontinentaleuropa (FOTO)

München (ots) - Zum heutigen Spatenstich auf der Liegewiese des Münchner

Michaelibads mit Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und

Klimaschutz, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, Dr. Florian Bieberbach,

Vorsitzender der SWM Geschäftsführung, und Dr. Karin Thelen, SWM

Geschäftsführerin Regionale Energiewende



Sechs Geothermieanlagen betreiben die Stadtwerke München bereits in und um

München. Sie sind damit Deutschlands größter Geothermiebetreiber. Die siebte

errichten sie nun auf dem Gelände des Michaelibads, eines öffentlichen Bades im

Münchner Südosten. Nach Fertigstellung im Jahr 2033 soll sie Wärme für rund

75.000 Münchner*innen liefern. Mit dem heutigen Spatenstich beginnen die

Bauarbeiten für dieses bedeutende Klimaschutzprojekt.





Daten und Fakten zur zukünftigen AnlageDie Geothermieanlage mit vier Förder- und vier Reinjektionsbohrungen wird aufeiner Teilfläche des Michaelibads entstehen, während der Freibadbetriebweiterläuft. Auf der westlichen Liegewiese (Bauareal) wird neben den Bohrungeneine Wärmestation errichtet, in der die gewonnene Erdwärme über Wärmetauscher andas Fernwärmenetz übertragen wird. Zusätzlich wird hier eine Großwärmepumpeinstalliert, die die Wärmeausbeute weiter erhöht. Nach Abschluss der Bauarbeitenvsl. im Jahr 2033 kann die Liegewiese dann von den Freibadgästen zum großen Teilwieder genutzt werden, da die betrieblich notwendigen Bereiche wesentlichkleiner sein werden als die Baufläche. Hierzu wurden bereits im Vorfeld imRahmen einer Bürgerbeteiligung und einer Projektwerkstatt Ideen aus derBevölkerung gesammelt, die in die zukünftige Freiflächengestaltung einfließen.Bereits erfolgt sind Rückbauarbeiten nicht mehr benötigter Gebäude, auf derenFlächen u.a. die neue Wärmestation errichtet wird. Ebenso wurde die Einbindungder zukünftigen Geothermieanlage in das Fernwärmenetz vorbereitet. Darüberhinaus wurden bereits Baumersatzpflanzungen (53 Bäume) auf dem östlichen Geländedes Michaelibads vorgenommen.Weitere Schritte:- Fertigstellung Zuwegung und infrastrukturelle Anbindung (Herbst 2024)- Vorbereitung des Baustellenfelds (Baufeldfreimachung) Bohrplatz (ab Herbst2024)- Errichtung Informationscontainer für Bürger*innen (vsl. Sommer 2025)- Durchführung Standrohrbohrungen für das Bohrprojekt (vsl. Herbst 2025)- Start Tiefbauarbeiten Bohrkellergebäude (vsl. ab Mitte 2026)- Start Tiefbauarbeiten Wärmestation (vsl. Mitte 2027)- Start Bohrplatzbau, Errichtung Container-Lärmschutzwand (vsl. Frühjahr 2028)- Start Hochbauarbeiten Wärmestation (vsl. Frühjahr 2028)