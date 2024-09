Bitcoin-Rally hält an: Anleger spekulieren auf Anstieg über 75.000 US-Dollar

Besonders die Ankündigung umfangreicher Stimulus-Maßnahmen in China und die positive Entwicklung des S&P 500 haben dem Bitcoin zusätzlichen Rückenwind verliehen. Das Handelsvolumen von Kauf-Optionen auf der Krypto-Börse Deribit, besonders bei einem Strike-Preis von 75.000 US-Dollar und darüber, deutet auf optimistische Erwartungen hin.

Bitcoin hat die erste dreiwöchige Gewinnserie seit Februar markiert, mit einem beeindruckenden Preisanstieg von über 21 Prozent in dieser Zeit. Der führende Kryptowert erreichte am 29. September einen Höchststand von fast 66.000 US-Dollar, getrieben durch verstärkte Nachfrage nach Call-Optionen und institutionellen Zuflüssen in US-gelistete Spot-ETFs.

"Das Muster des Optionshandels lässt auf eine bullische Sicht auf den Spot-Preis schließen", erklärt Greg Magadini von Amberdata, in einer Einschätzung des Optionshandels. Gleichzeitig deutet der Verkauf von Put-Optionen (Verkaufs-Optionen) auf die Annahme hin, dass größere Preisrückgänge unwahrscheinlich sind.

Ein Durchbrechen des Niveaus von 75.000 US-Dollar könnte Bitcoin möglicherweise auf neue Rekordmarken führen. "Ein Ausbruch über 75.000 US-Dollar könnte zu einer schnellen Rallye über die Allzeithochs in Richtung 100.000 US-Dollar führen, wo sich die letzte Tranche der Call-Käufer auf das Verfalldatum am 27. Dezember 2024 konzentrieren wird", so Magadini.

Die Weichen sind gestellt: September, der historisch schlechteste Monat für Bitcoin, könnte in diesem Jahr ausnahmsweise kräftige Gewinne bringen. Die digitale Währung ist auf dem besten Weg, im laufenden Monat um mindestens 9 Prozent zu steigen und damit einen Trend zu durchbrechen, der ihn seit 2013 acht Mal im Minus enden ließ.

Damit geht Bitcoin gestärkt in den Oktober, den Beginn einer allgemein zinsbullischen Phase, in der einige Händler in den kommenden Wochen einen Anstieg von derzeit 64.000 US-Dollar auf bis zu 70.000 US-Dollar erwarten. Ein positiver September hat immer dazu geführt, dass Bitcoin im Oktober, November und Dezember ebenfalls höher schloss.

Trotz der positiven Marktbewegungen bleiben einige Investoren vorsichtig. Skeptiker weisen auf mögliche Hürden um die Marke von 70.000 US-Dollar hin, die als Widerstand fungieren könnte. Hinzu kommt die allgemeine Unsicherheit über eine mögliche bevorstehende Rezession, die den risikoreichen Märkten, einschließlich Kryptowährungen, schaden könnte.

Der jüngste Preisanstieg wurde überwiegend von institutionellen Investoren getragen, während das Interesse der Kleinanleger laut Daten von Coinbase noch nicht vollständig erwacht zu sein scheint. Während die Marktstimmung insgesamt positiv bleibt, mahnt eine eher zurückhaltende Haltung privater Investoren zu Vorsicht.

