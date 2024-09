Die ostchinesische Stadt Changzhou bietet globalen Investoren Investitionsmöglichkeiten in Sektoren mit neuen Produktivkräften

BEIJING, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Stadt Changzhou, ein führender internationaler Standort für intelligente Produktion in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, hat auf der New Energy Industry Development Conference & Invest in Changzhou Conference 2024, die am 19. September in der Stadt stattfand, eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten für globale Investoren in verschiedenen Sektoren der neuen Produktivkräfte veröffentlicht.

Die Investitionsmöglichkeiten erstrecken sich auf neun Bereiche, darunter synthetische Biologie, Niedrig-Höhen-Wirtschaft, intelligente vernetzte Fahrzeuge mit neuer Energie, Festkörperbatterien, Wasserstoffenergie, Halbleiter der dritten Generation und künstliche Intelligenz, was das Vertrauen der Stadt Changzhou in die weitere Öffnung der Märkte zum Ausdruck bringt.