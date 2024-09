Wie Teambuilding-Maßnahmen die Arbeitgeberattraktivität steigern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Um bestehendes Personal zu halten und neue Mitarbeiteranzuziehen, braucht es heute weit mehr als einen Obstkorb und kostenloseGetränke: Wer sich wirklich als attraktiver Arbeitgeber positionieren will, mussumdenken. Neben wirklich attraktiven Benefits wie einem umfangreichenGesundheitsmanagementsystem zählen dazu auch Teambuilding-Maßnahmen, die denZusammenhalt stärken. Wie genau diese die Arbeitgeberattraktivität stärken undwas Arbeitgeber hierzu beachten müssen, erfahren Sie hier.Teambuilding-Maßnahmen haben in der heutigen Arbeitswelt eine Schlüsselrolleeingenommen: Gemeinsame Aktivitäten wie Bowling, Escape-Room-Herausforderungenoder Wanderausflüge sind beliebte Methoden, um den Teamzusammenhalt zu stärkenund die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. Dennoch stellen viele Unternehmenfest, dass der positive Effekt solcher Maßnahmen oft nur von kurzer Dauer ist."Grundsätzlich können Teambuilding-Programme durchaus entscheidend zum Aufbaustarker Teams beitragen", erklärt Felix Anrich, der gemeinsam mit RandolphMoreno Sommer die Unternehmensberatung FAIRFAMILY gegründet hat. "In ihrer Artund Ausführung können sie stark variieren, doch sie alle verfolgen das Ziel,bestimmte Aspekte der Teamdynamik zu verbessern. Allerdings können ohne einstabiles Fundament selbst die besten Teambuilding-Aktivitäten ihre Wirkungverlieren und ihr Ziel verfehlen, die Attraktivität des Arbeitgebers nachhaltigzu steigern.""Wir Menschen sind soziale Wesen mit tief verwurzelten Grundbedürfnissen wieRespekt, Anerkennung, Wertschätzung und Zugehörigkeit", fährt Felix Anrich fort."Wenn diese Grundbedürfnisse im Team nicht erfüllt sind, wird jedeTeambuilding-Maßnahme zur bloßen Kosmetik. Im schlimmsten Fall könnenTeambuilding-Programme sogar den gegenteiligen Effekt haben, insbesondere dann,wenn die Mitarbeiter von Anfang an keine Lust darauf haben." FAIRFAMILY setztgenau hier an: Bevor es überhaupt zu klassischen Teambuilding-Aktivitäten kommt,sorgt die Unternehmensberatung dafür, dass das Fundament im Unternehmen stimmt.Dieses Fundament basiert auf der sogenannten "Systemgesetzebene", diesicherstellt, dass alle Grundbedürfnisse der Mitarbeiter erfüllt sind. Ist dieseBasis geschaffen, können Teambuilding-Maßnahmen ihre volle Wirkung entfalten unddie Arbeitgeberattraktivität nachhaltig steigern, indem sie ein gesundes,respektvolles und motivierendes Arbeitsumfeld fördern.Die Grundlagen für nachhaltiges Teambuilding"Viele Unternehmen versuchen, durch oberflächliche Maßnahmen wie Teamaktivitätendie Motivation zu steigern oder die Fluktuation zu senken", berichtet FelixAnrich. "Doch ohne das richtige Fundament werden diese Maßnahmen früher oder