Zurückhaltung nach gutem Lauf

Investoren, die zuletzt das Risiko am Aktienmarkt erhöht hätten, hielten sich vor den gegen Ende der Woche anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für September erst einmal etwas zurück, hieß es aus dem Handel. Der Arbeitsmarktbericht zählt zu den wichtigsten Indikatoren für die US-Geldpolitik. Zunehmende Spannungen im Nahen Osten verstärken zudem an den Märkten derzeit die Nervosität. Viele Anleger warten ab, wie der Iran auf die Tötung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah durch Israel reagieren wird.

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes im frühen Montagshandel moderate Verluste verzeichnet. Nach seinem jüngsten Rekordkurs sank der Leitindex Dow Jones Industrial in der ersten Stunde nach dem Startgong um 0,27 Prozent auf 42.199 Punkte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zum Wochenauftakt um 0,12 Prozent auf 5.731 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,14 Prozent auf 19.980 Punkte nach. Alle drei Indizes haben im zu Ende gehenden Monat September klar zugelegt.

Autowerte litten zu Wochenbeginn unter einer Gewinnwarnung von Stellantis . Ähnlich wie bereits BMW , Mercedes und Volkswagen habe der europäisch-amerikanische Autobauer seine Prognosen erheblich gekürzt, schrieb Analyst Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Die Gründe seien aber andere, und zwar offenbar Stellantis' Händlerbestände in Nordamerika. Die Stellantis-Papiere brachen in New York brachen um mehr als 13 Prozent ein und belasteten auch Ford und General Motors (GM) , die bis zu 2,5 Prozent verloren.

In den USA notierte chinesische Aktien zeigten sich stark. Sie profitierten erneut von weiteren Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft in China, wo die Zentralbank in der Vorwoche unter anderem die Mindestreserve für Banken reduziert hatte, um der angeschlagenen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Zudem kündigten Chinas politische Entscheidungsträger aggressive Stimulierungsschritte an, um den angeschlagenen Immobiliensektor zu stützen.

Dies sorgte am Montag bereits an den chinesischen Börsen für hohe Kursaufschläge. In den USA kletterten die Papiere des chinesischen Online-Händlers Alibaba um 3,6 Prozent hoch. Die Titel des Suchmaschinenbetreibers Baidu legten um 4,9 Prozent zu./ajx/he